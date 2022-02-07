Предприниматели смогут подать заявку на кредит в МСП Банке на цифровой платформе МСП

Предприниматели теперь могут подать заявку на кредит в МСП Банке при помощи специального сервиса — цифровой платформы МСП, открытой для пользователей на домене «МСП.РФ».

Данный сервис, как и вся экосистема, разработан для поддержки малого и среднего бизнеса Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и реализуется в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Благодаря сервису малый бизнес может привлечь до 10 млн рублей. В настоящее время на платформе восемь банков-партнеров. Их количество будет расширяться по запросу банков и пользователей. В рамках одного заявления можно направить заявку на получение кредита сразу в несколько банков, причем часть данных для заявки будут заполнены автоматически. Ответ с предодобренными предложениями от банков придет в личный кабинет, и можно будет выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита.



«Кредит до 10 миллионов рублей — один из самых востребованных на данный момент в продуктовой линейке банка, — отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский. — За последние четыре месяца около 1,5 тысячи предпринимателей получили беззалоговые кредиты по продукту «Экспресс-поддержка» на общую сумму более 10 миллиардов рублей. К преимуществам продукта относится выдача онлайн за 72 часа, а заявки принимаются из любой точки России».