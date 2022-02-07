Потанин допустил вытеснение криптовалют токенами

Глава «Интерроса» и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, инвестировавший в создание блокчейн-платформ по выпуску токенов, считает, что эта цифровая технология станет более успешной по сравнению с криптовалютами, такими как биткоин. Как передает ТАСС, такое мнение бизнесмен высказал в интервью агентству Bloomberg.

В начале февраля Центробанк выдал лицензию платформе токенизации «Атомайз» (проект «Норникеля»), которая позволяет создавать токены на основе реальных активов, а затем их обменивать. «Атомайз» стал первым участником криптореестра ЦБ. Потанин полагает, что цифровые продукты, выпущенные на таких платформах, могут вытеснить криптовалюты с рынка, так как являются более качественными и безопасными для потребителя.

«Металлические монеты были заменены бумажными деньгами, а те, в свою очередь, потом стали безналичными. Поэтому цифровые финансовые активы — это всего лишь следующий этап», — говорит он.

Потанин считает, что регуляторы опасаются криптовалют, потому что они представляют собой неконтролируемую эмиссию валюты, в то время как цифровой актив или токен подобен контракту, дающему клиентам возможность получить продукт или услугу в цифровой форме с помощью блокчейна.



Лента новостей Росбанк стал первым банковским партнером оператора цифровых финансовых активов в России Росбанк стал первым банковским партнером первого лицензированного в России оператора цифровых финансовых активов — ООО «Атомайз». Об этом сообщили в Росбанке, пояснив, что банк предоставит площадку для организации расчетов и идентификации клиентов оператора. 04.02.2022 15:56

Ранее ЦБ опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором выступил за запрет на территории России выпуска, майнинга и обращения криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Минфин не поддержал инициативу и предложил регулировать криптовалюту в России без ее запрета.