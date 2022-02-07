Центробанк вынес постановление о штрафе для страховой компании «Согласие»

Банк России вынес постановление о привлечении страховой компании «Согласие» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление от 7 февраля 2022 года вынесено на основании статьи 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования». Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрен административный штраф. Выписан он должностному лицу или компании как юридическому лицу — не уточняется, но обычно при назначении штрафа должностному лицу Центробанк это указывает. В соответствии со статьей 15.34.1 КоАП штраф может составлять от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает страховой компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.