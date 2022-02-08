СМИ раскрыли подробности решения Мосгорсуда оставить председателя совета директоров Банка БКФ в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на арест председателя совета директоров Банка БКФ, совладельца компании «Русский продукт» Ольги Миримской и бывшего следователя подмосковного главка СКР Юрия Носова, пишет «Коммерсант».

Миримская обвиняется в даче взятки в виде двух автомобилей следователю Носову. По версии следствия, за это Носов должен был сфальсифицировать уголовное преследование бывшего сожителя бизнесвумен. Защита, настаивая на отмене решения об аресте, указывала, что из-за пребывания председателя совета директоров Банка БКФ в СИЗО рушится ее бизнес, и предлагала отпустить ее под залог 30 млн рублей, однако суд она не убедила.

Настаивая на отмене решения Басманного суда столицы, ранее отправившего Миримскую в СИЗО, ее адвокаты критиковали постановление следствия о ее привлечении к уголовной ответственности, указывая на его неконкретность. Оснований для содержания банкирши под стражей, отмечала защита, не имеется: скрываться или препятствовать расследованию она не собирается. Представители Миримской также указали, что из-за ее нахождения в СИЗО рушится ее бизнес как в «Русском продукте», так и в БКФ, в частности банк уже потерял более двух десятков миллионов рублей. Защита также представила поручительства за Миримскую политиков и правозащитников. В качестве альтернативной меры пресечения защита предлагала любую другую, не связанную с содержанием под стражей, в частности залог в размере 30 млн рублей, который готова внести дочь подследственной. Миримская, выступая на заседании по видео-конференц-связи, поддержала своих адвокатов.

В свою очередь, представитель прокуратуры предлагал отклонить жалобы защиты, указав, в частности, на то, что у подследственной есть иностранные гражданства и, оказавшись на свободе, она может скрыться.

По схожему сценарию прошло заседание и по рассмотрению жалобы защиты Юрия Носова. Адвокаты также упирали на то, что аргументы следствия в пользу ареста не выдерживают критики, а обвинение настаивало, что, выйдя из СИЗО, обвиняемый может скрыться или помешать расследованию.

Расследованием этого дела с 15 декабря 2021 года занимается главное следственное управление СКР, а оперативное сопровождение осуществляет управление «М» ФСБ. По версии следствия, Ольга Миримская передала следователю Юрию Носову в виде взятки Honda CRV и Mitsubishi Outlander общей стоимостью 3,25 млн рублей за проведение следственных действий и принятие процессуальных решений по делу бывшего сожителя бизнесвумен совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова (ему инкриминировалась продажа ребенка, позже это дело было закрыто), которое находилось в его производстве, а также ее информирование о ходе расследования. Соответственно Миримской предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), а следователю Носову — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Отмечается, что дело о взятке следователю было выделено из материалов другого расследования, начатого еще четыре с половиной года назад. Там речь идет о попытке Миримской дать взятку руководству Пресненского райсуда столицы в размере 550 тыс. долларов за принятие решения в пользу банкирши при разделе имущества с ее бывшим мужем Алексеем Голубовичем.

Фигуранты уголовного дела вины не признают. Их защита, в частности, утверждает, что приобретение семьей Юрия Носова автомобилей было легальным и прозрачным. По данным адвокатов, отец следователя Носова, будучи предпринимателем, в свое время продал собственную лесопилку в Подмосковье и на полученные средства купил сыну новый Mitsubishi Outlander. А отец жены Юрия Носова, отставной офицер, на сбережения купил дочери трехлетнюю Honda CRV.