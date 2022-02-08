​Банк ДОМ.РФ присоединился к программе «Соципотека для высококвалифицированных кадров» в Подмосковье

Банк ДОМ.РФ присоединился к программе «Соципотека для высококвалифицированных кадров», реализуемой правительством Московской области. В рамках программы заемщики могут взять кредит на покупку строящегося и готового жилья, затем выплачивая только проценты, сообщили в банке.



Воспользоваться соципотекой могут учителя, врачи, фельдшеры скорой помощи, тренеры спортивных организаций, молодые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса при заключении трудового договора с областным госучреждением на срок более десяти лет.

Ипотека в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке от 4,4% в зависимости от выбранной программы. По условиям соципотеки, кредит предоставляется на десять лет, максимальная сумма кредита не ограничена и рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра, количества членов семьи заемщика и других параметров. Первоначальный взнос составляет от 50% стоимости приобретаемого жилья — он полностью выплачивается регионом. Также предусмотрена компенсация ежемесячных платежей по телу кредита на протяжении всего срока договора.

«Соципотека — выгодный для заемщиков инструмент поддержки. Например, при стоимости квартиры в 5 млн рублей компенсируемая заемщику сумма на первоначальный взнос составит около 2,5 млн рублей. Ежемесячный платеж по кредиту на десять лет при этом будет порядка 27 тысяч рублей в месяц», — отметил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

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