Все новости

​Банк ДОМ.РФ присоединился к программе «Соципотека для высококвалифицированных кадров» в Подмосковье

08.02.2022 10:30
1 267
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ присоединился к программе «Соципотека для высококвалифицированных кадров», реализуемой правительством Московской области. В рамках программы заемщики могут взять кредит на покупку строящегося и готового жилья, затем выплачивая только проценты, сообщили в банке.

Воспользоваться соципотекой могут учителя, врачи, фельдшеры скорой помощи, тренеры спортивных организаций, молодые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса при заключении трудового договора с областным госучреждением на срок более десяти лет.

Ипотека в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке от 4,4% в зависимости от выбранной программы. По условиям соципотеки, кредит предоставляется на десять лет, максимальная сумма кредита не ограничена и рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра, количества членов семьи заемщика и других параметров. Первоначальный взнос составляет от 50% стоимости приобретаемого жилья — он полностью выплачивается регионом. Также предусмотрена компенсация ежемесячных платежей по телу кредита на протяжении всего срока договора.

«Соципотека — выгодный для заемщиков инструмент поддержки. Например, при стоимости квартиры в 5 млн рублей компенсируемая заемщику сумма на первоначальный взнос составит около 2,5 млн рублей. Ежемесячный платеж по кредиту на десять лет при этом будет порядка 27 тысяч рублей в месяц», — отметил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Горячая линия

Логотип "Банка ДОМ.РФ" Максим Перелыгин

Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

НБКИ: больше остальных ипотечные кредиты брали россияне в возрасте 30—40 лет
ЦИАН подал заявку на вступление в реестр финансовых маркетплейсов
Конституционный суд защитил покупателя недвижимости у банка-банкрота
«Уралсиб» предложил ипотеку без первого взноса на квартиры от ПИК