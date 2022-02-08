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​Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ Онлайн»

08.02.2022 10:58
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Клиентам ВТБ стала доступна возможность заказать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в «ВТБ Онлайн». Как уточнили в банке, оформление займет несколько минут.

«В чат-боте нужно сделать соответствующий запрос «Оформить цифровую кредитку». После этого на экране появится текст с инструкцией. Пользователю потребуется ввести кредитный лимит и выбрать платежную систему. Необходимые персональные данные загрузятся автоматически. Завершив оформление заказа, клиент сможет сразу воспользоваться цифровой кредиткой», — поясняется в релизе.

Все данные об операциях можно будет посмотреть на главном экране «ВТБ Онлайн». При необходимости клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе.

Кредитная «Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. При выпуске карты до 31 марта 2022 года клиенты смогут получить кэшбэк 10% со всех своих покупок по карте в течение первых 30 дней, добавили в кредитной организации.

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