​Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ Онлайн»

Клиентам ВТБ стала доступна возможность заказать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в «ВТБ Онлайн». Как уточнили в банке, оформление займет несколько минут.
«В чат-боте нужно сделать соответствующий запрос «Оформить цифровую кредитку». После этого на экране появится текст с инструкцией. Пользователю потребуется ввести кредитный лимит и выбрать платежную систему. Необходимые персональные данные загрузятся автоматически. Завершив оформление заказа, клиент сможет сразу воспользоваться цифровой кредиткой», — поясняется в релизе.
Все данные об операциях можно будет посмотреть на главном экране «ВТБ Онлайн». При необходимости клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе.
Кредитная «Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. При выпуске карты до 31 марта 2022 года клиенты смогут получить кэшбэк 10% со всех своих покупок по карте в течение первых 30 дней, добавили в кредитной организации.
Самые популярные бесплатные кредитные карты
|Название
|Процентная ставка
|Кредитный лимит, ₽
|Льготный период, дней
|от 10,9%
|до 700 000
|до 120
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Лиц.№ 316
|от 11,9%
|до 1 000 000
|до 120
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Лиц.№ 30
|от 9,9%
|до 600 000
|до 145
|
Лиц.№ 3354
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|
Лиц.№ 1326
|от 9,9%
|до 450 000
|до 50
|
Лиц.№ 2557