Совкомбанк начнет эмиссию карт «Халва» платежной системы UnionPay весной 2022 года

Совкомбанк начет выпускать карты «Халва» на базе международной платежной системы UnionPay весной 2022 года, сообщили в кредитной организации.
«Появление новых карт на базе международной платежной системы UnionPay в линейке карт «Халва» открывает новые возможности для наших клиентов. По карте будут доступны все преимущества системы рассрочки «Халва», а также привилегии программы лояльности UnionPay. Банкоматы и терминалы Совкомбанка начнут принимать карты UnionPay, эмитированные другими банками», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.
Как уточняется, в партнерстве с более чем 2,5 тыс. финансовыми институтами по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay также поддерживают бесконтактный метод оплаты QuickPass, что позволит клиентам легко и безопасно оплачивать покупки практически в любой торговой точке на территории России.
В релизе отмечается, что карта «Халва» на базе UnionPay будет интересна путешественникам, часто посещающим Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Для них карта предоставляет дополнительные преимущества: прием почти во всех торгово-сервисных предприятиях Китая, отсутствие необходимости совершения конверсионных наличных операций, а также скидки при оплате товаров и услуг в магазинах, ресторанах и отелях.
Самые выгодные кредитные карты с рассрочкой
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