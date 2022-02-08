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Совкомбанк начнет эмиссию карт «Халва» платежной системы UnionPay весной 2022 года

08.02.2022 12:21
1 928
3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Совкомбанк

Совкомбанк начет выпускать карты «Халва» на базе международной платежной системы UnionPay весной 2022 года, сообщили в кредитной организации.

«Появление новых карт на базе международной платежной системы UnionPay в линейке карт «Халва» открывает новые возможности для наших клиентов. По карте будут доступны все преимущества системы рассрочки «Халва», а также привилегии программы лояльности UnionPay. Банкоматы и терминалы Совкомбанка начнут принимать карты UnionPay, эмитированные другими банками», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Как уточняется, в партнерстве с более чем 2,5 тыс. финансовыми институтами по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay также поддерживают бесконтактный метод оплаты QuickPass, что позволит клиентам легко и безопасно оплачивать покупки практически в любой торговой точке на территории России.

В релизе отмечается, что карта «Халва» на базе UnionPay будет интересна путешественникам, часто посещающим Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Для них карта предоставляет дополнительные преимущества: прием почти во всех торгово-сервисных предприятиях Китая, отсутствие необходимости совершения конверсионных наличных операций, а также скидки при оплате товаров и услуг в магазинах, ресторанах и отелях.

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Комментарии

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Kontrobasova
Kontrobasova
08.02.2022 13:17
<p>На них наши "восточные партнеры" будут зачислять юани и другие мани, за "проданный" в Поднебесную российский газ и лес. То есть деньги будут напрямую получать хозяева российских недр, минуя бухгалтерию "Газпрома" и прочих швейцарских посредникков.</p>
1
krivtsov
08.02.2022 15:14
<p>Ага, вы попробуйте "часто посетить" Китай, вперёд </p>
0
ugor
ugor
08.02.2022 16:12
<p>Офисы бы свои в порядок привели,автобусные остановки лучше!))</p>
<p></p>
<p></p>
0

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