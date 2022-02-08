Совкомбанк начнет эмиссию карт «Халва» платежной системы UnionPay весной 2022 года

Совкомбанк начет выпускать карты «Халва» на базе международной платежной системы UnionPay весной 2022 года, сообщили в кредитной организации.

«Появление новых карт на базе международной платежной системы UnionPay в линейке карт «Халва» открывает новые возможности для наших клиентов. По карте будут доступны все преимущества системы рассрочки «Халва», а также привилегии программы лояльности UnionPay. Банкоматы и терминалы Совкомбанка начнут принимать карты UnionPay, эмитированные другими банками», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.



Как уточняется, в партнерстве с более чем 2,5 тыс. финансовыми институтами по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay также поддерживают бесконтактный метод оплаты QuickPass, что позволит клиентам легко и безопасно оплачивать покупки практически в любой торговой точке на территории России.

В релизе отмечается, что карта «Халва» на базе UnionPay будет интересна путешественникам, часто посещающим Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Для них карта предоставляет дополнительные преимущества: прием почти во всех торгово-сервисных предприятиях Китая, отсутствие необходимости совершения конверсионных наличных операций, а также скидки при оплате товаров и услуг в магазинах, ресторанах и отелях.