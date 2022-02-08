«Эксперт РА» подтвердило Бест Эффортс Банку рейтинг «ruА-» и изменило прогноз

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Бест Эффортс Банка на уровне «ruА-» и изменило прогноз на «позитивный». Ранее по банку действовал «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой достаточностью капитала при адекватной рентабельности, высокой оценкой качества активов, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза на «позитивный» связано с тем, что, по мнению агентства, в 2022 году банк усилит свою интеграцию с брендом ПАО «СПБ Биржа» в результате планируемого увеличения доли биржи в капитале банка, проведения ребрендинга, а также докапитализации кредитной организации», — указано в релизе агентства.

Бест Эффортс Банк — дочерняя структура «СПБ Биржи» (владеет 73,73% в капитале банка). Банк предоставляет услуги по доступу на российские и международные торговые площадки, выполняет функции брокера, осуществляет депозитарное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, а также предоставляет услуги по аутсорсингу внутреннего учета и упрощенной идентификации клиентов. Головной и дополнительный офис банка расположены в Москве.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена спецификой деятельности кредитной организации, так как ее активы представлены преимущественно ликвидными краткосрочными компонентами (в том числе остатки на корреспондентских счетах, на бирже, а также сделки РЕПО на срок до семи дней). Банк также выполняет функции расчетного депозитария для участников организованных торгов, за 2021 год объем ценных бумаг на депозитарном обслуживании вырос более чем в два раза и достиг 905,6 млрд рублей. Существенная часть бизнеса банка связана с предоставлением брокерских и депозитарных услуг, а также учетом клиринговых средств, в связи с чем агентство по-прежнему отмечает зависимость бизнес-модели банка от активности на рынках ценных бумаг, а также изменений в регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«Бест Эффортс» поддерживает высокие нормативы достаточности капитала (Н1.0 равен 35,7%, Н1.1 равен Н1.2, который составляет 17,5% на 1 декабря 2021 года), при этом агентство обращает внимание на снижение норматива финансового рычага (на 1 декабря 2021 года Н1.4 равен 5,6% против 20,1% на 1 декабря 2020 года), что связано с ростом объемов бизнеса. В результате получения существенного объема чистых комиссионных доходов ROE по РСБУ по прибыли после налогообложения за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го составила около 31% против 6% годом ранее. Вместе с тем агентство отмечает, что часть данных комиссионных доходов носят разовый характер, при этом в 2022 году банк планирует их замещение другими видами доходов. Кроме того, агентство обращает внимание на то, что существенная часть доходов банка формируется за счет крупных клиентов, в связи с чем финансовый результат банка зависим от активности этих клиентов на рынке ценных бумаг.

«Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности — на 1 декабря 2021-го ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства (за исключением субординированного депозита). При этом агентство, как и прежде, отмечает высокую волатильность средств клиентов, что во многом обусловлено спецификой деятельности банка (пассивы в существенной части сформированы остатками на брокерских и клиринговых счетах). Кроме того, отмечается высокая зависимость от средств крупнейшей группы кредиторов, аффилированной с банком (более 20% пассивов на 1 декабря 2021 года)», — отметили в «Эксперт РА».