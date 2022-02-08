Дело Абызова ушло в суд

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его сообщников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан», — указано в релизе. Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования этого дела.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, органом предварительного следствия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (в ней), в мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, Абызов не позднее апреля 2012 года вместе со Степановым и Русаковым создал преступное сообщество в целях завладения денежными средствами ОАО «Сибэко» и ОАО «РЭС». Преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.

В период с 2012 по 2014 год указанные лица путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Пикаловой кипрской компанией «Блэксирис Трэйдинг Лимитед» и ОАО «Сибэко», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты.

В результате реализации этих договоров Абызовым, Степановым, Русаковым и другими лицами безвозмездно и противоправно обращены в свою пользу принадлежащие ОАО «Сибэко» и ОАО «РЭС» денежные средства на общую сумму 4 млрд рублей, указывают в Генпрокуратуре.

По ее данным, после этого Абызов, Степанов, Русаков, Заяц, Пикалова, находясь в Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 года совершили финансовые операции с похищенными средствами, конвертируя их в доллары США для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков, Серебренников и иные лица в целях заключения договора купли-продажи акций ОАО «Сибэко» совершили коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия Власова, его заместителей Балан и Роженковой, которым за подбор и систематизацию сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества передали 78 млн рублей.

Затем занимавший государственную должность Абызов, вопреки установленным законом запретам и ограничениям, при содействии Степанова, Русакова и других лиц принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций ОАО «Сибэко». Они извлекли преступный доход в сумме 32,5 млрд рублей, часть которого в размере 18,9 млрд легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж, указано в сообщении.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений фигуранты уголовного дела не признали.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Ранее по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ с Михаила Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 млрд рублей.