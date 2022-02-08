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В сертификат о прививке или перенесенном ковиде добавят информацию об антителах

08.02.2022 18:13
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ТАСС

Медицинский сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании дополнят информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу, передает ТАСС. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить разделом 4 следующего содержания: 4. Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии)», — говорится в документе.

Сертификат будет содержать информацию о дате проведения исследования, его методе. Кроме того, из раздела «Срок, на который установлены временные медицинские противопоказания [к вакцинации]» исключается слово «временные».

Сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде с 21 февраля можно будет оформить на основании положительного теста на антитела, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Минздрав России внес соответствующие изменения в форму ковид-сертификата. Приказ вступит в силу с 21 февраля», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что срок действия ковид-сертификата, полученного таким образом, составит шесть месяцев. «Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», — отмечают в пресс-службе.

«Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», — добавили в Минздраве.

В январе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что сертификаты переболевшего ковидом могут начать выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. Сертификаты смогут получать те, кто переболел «неофициально»: сдававшим положительный тест на ковид после 1 января 2021 года, но не обращавшимся к врачу, будут при наличии антител выдавать их на год, а тем, кто за помощью не обращался и тест не сдавал, — на полгода.

РБК в материале, опубликованном позже во вторник, 8 февраля, указывает, что, как сообщили в Минздраве, требований к уровню антител для получения ковид-сертификата не установлено, достаточно будет их наличия (прим. Банки.ру).

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