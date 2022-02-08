Абсолют Банк заработал в январе 0,24 млрд рублей после 4,6 млрд за 2021 год

Прибыль Абсолют Банка в январе 2022 года выросла на 76% по сравнению с показателями января 2021 года и составила 0,24 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в сообщении кредитной организации.

Чистый процентный доход банка увеличился на 14,4%, чистый комиссионный доход — на 29,2%.

Также сообщается, что к концу января 2022 года объем денежных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, равнялся 200 млрд рублей. Уточним, что, согласно данным, размещенным Абсолют Банком ранее, по итогам 2021 года показатель составлял 202 млрд рублей (плюс 7% за год).

Общий капитал Абсолют Банка увеличился в январе на 12,2% и составил 33,8 млрд рублей, следует из сегодняшнего релиза.

Ранее Абсолют Банк сообщил о росте прибыли за 2021 год по РСБУ в 6,5 раза по сравнению с показателями 2020 года до 4,61 млрд рублей. Чистый процентный доход за год увеличился на 20% до 9 млрд рублей за счет устойчивого роста кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход банка по портфелю выданных гарантий вырос на 45% и составил 2,5 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 28% до 38 млрд рублей на конец года. Объем ипотечного портфеля «Абсолюта» увеличился на 10% и составил 94 млрд рублей.

Общий капитал Абсолют Банка вырос в 2021 году на 8,1% до 32,8 млрд рублей, базовый капитал — на 12,2% до 26,3 млрд.