Рубль подорожал по итогам основной валютной сессии

Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,11 рубля, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 18:59 стоил около 85,77 рубля (минус 50 копеек).

В ходе сессии было проведено 48,8 тыс. сделок с долларом более чем на 2,9 млрд долларов и около 6,9 тыс. сделок с евро на 403 млн евро. Курсовые диапазоны составили 74,99—75,58 рубля за доллар и 85,68—86,35 рубля за евро. Как обращает внимание РБК, в последний раз доллар был на бирже ниже уровня 75 рублей почти месяц назад — 13 января.

«Нефть несколько скорректировалась, но осталась вблизи семилетних максимумов, это работает в пользу рубля. Стабилизация геополитического фактора также заметно поддерживает позиции российской валюты», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Основными факторами сегодняшнего укрепления российской валюты можно считать дальнейшее ослабление геополитической напряженности после встречи президентов РФ и Франции и временное прекращение покупок валюты со стороны ЦБ. Цены на нефть по итогам дневных торгов теряли около 2%, тем не менее в целом с начала года торгуются в плюсе на 17%, что выступает фундаментальным фактором поддержки для рубля», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



По данным РБК, газета FT написала, что президентам России и Франции в ходе вчерашних переговоров удалось заключить сделку, в рамках которой Москва не будет проявлять «военных инициатив» по ситуации на Украине. Позднее в Кремле объяснили, что это невозможно, поскольку Франция не является лидером НАТО. В то же время Эмманюэль Макрон заявил, что прошедшие в Москве переговоры помогли предотвратить эскалацию ситуации вокруг Украины.