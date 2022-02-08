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Правительство определило будущее цифровых валют в РФ

08.02.2022 20:51
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1 Время прочтения: 2 минуты
Правительство определило будущее цифровых валют в РФ
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Иллюстрация
Артем Коротаев/ТАСС
Источник
Banki.ru

Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защите прав рядовых инвесторов, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций, поясняют в правительстве.

Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь «финансовые подушки» безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

«Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», — подчеркивают в Кабмине.

Уточняется, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, Федеральная налоговая служба, Минэкономразвития, Генеральная прокуратура РФ.

Ранее Банк России в консультативном докладе на эту тему предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В свою очередь Минфин предложил регулировать этот рынок без запрета криптовалют. СМИ писали, что правительство склоняется к позиции Минфина. Президент РФ Владимир Путин попросил Кабмин и ЦБ прийти к единой позиции по регулированию криптовалют.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
09.02.2022 23:01
<p>Нет у цифровых валют в России будущего ...</p>
<p></p>
0

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