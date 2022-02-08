S&P оценило возможные последствия антироссийских санкций

Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Западом по вопросам, связанным с Украиной, и возможность введения жестких ответных санкций могут оказать дестабилизирующее влияние на российскую экономику, говорится в тематическом обзоре S&P Global Ratings. Впрочем, в соответствии с базовым сценарием рейтинговое агентство ожидает, что в первое время Россия сможет справиться с их влиянием с учетом ее консервативной макроэкономической политики и сильных бюджетных и внешнеэкономических показателей.

«Вместе с тем более негативное развитие ситуации в рамках наиболее неблагоприятного сценария может привести к введению более жестких санкций в отношении основных экспортных товаров России и резкому росту мировых цен на энергоносители», — говорится в резюме исследования.

По мнению S&P, существующие геополитические риски и вероятность их сохранения говорят о том, что ужесточение санкций в отношении России по-прежнему возможно, что ограничивает темпы долгосрочного роста экономики страны.

Агентство отдельно анализирует возможное развитие событий в зависимости от характера санкций.

Так, санкции в отношении суверенных долговых обязательств (потенциальные ограничения возможности нерезидентов владеть российскими суверенными долговыми обязательствами на вторичном рынке) могут обусловить увеличение стоимости заимствований правительства, однако их влияние на стабильность бюджетных и макроэкономических показателей в краткосрочной перспективе, по мнению экспертов, может быть умеренным.

Негативное влияние возможного ужесточения санкций в отношении российской банковской системы также может быть в целом контролируемым, считают в рейтинговом агентстве. Аналитики указывают, что российские власти разработали системы проведения внутренних платежей и передачи информации, что, предположительно, может обеспечить необходимую обработку платежей внутри страны, если банки потеряют доступ к международной финансовой инфраструктуре (такой, как SWIFT). «Вместе с тем нам трудно оценить влияние длительных и жестких санкций в более долгосрочной перспективе, поскольку запасы капитала уменьшаются, и для поддержки банков, затронутых санкциями, может потребоваться больший объем ресурсов», — говорят эксперты.

«Общее влияние возможных санкций на отдельные российские банки, корпоративный сектор и/или суверенный долг, а также банковские системы в Западной Европе будет ограниченным. <…> В то же время санкции в отношении крупных российских финансовых институтов могут оказывать негативное влияние через каналы трансграничных платежей и внешней торговли», — пишет S&P.



Также анализируется влияние возможных санкций на рынки энергоносителей и сырьевых товаров. «Принимая во внимание положение России как второго по величине в мире производителя нефти, мы полагаем, что такие же санкции в отношении российского экспорта нефти, как были введены в отношении Ирана, обусловят мировой энергетический кризис, при котором цены на нефть повысятся более чем до 100 долларов за баррель, и перебои в функционировании мировых производственно-сбытовых цепочек <…>. Кроме того, принимая во внимание важнейшую роль России в поставках природного газа в ЕС, мы считаем, что полное прекращение этих поставок может обусловить системный энергетический кризис в Европе, который затронет и мировые рынки. Системный энергетический кризис в Европе не предусматривается нашим базовым рейтинговым сценарием», — указывают эксперты.

По их мнению, очень жесткие санкции в отношении отдельных российских экспортеров сырьевых товаров могут оказать такое же дестабилизирующее влияние на глобальные рынки, что обуславливает низкую вероятность их введения.



В числе прочего в материале отмечается, что санкции, не направленные на конкретные компании (например, ограничения на передачу технологий), вряд ли окажут существенное влияние на деятельность российских компаний.

«Ситуация постоянно меняется, что делает трудным составление точных прогнозов. В связи с этим по мере появления новой информации мы можем уточнять наши макроэкономические и кредитные допущения, на основании которых определяются рейтинги России и Украины, а также эмитентов этих стран», — делают оговорку аналитики.