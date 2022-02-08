Карту Райффайзенбанка стал рекламировать енот

Райффайзенбанк представил новый ролик, который зрители увидят во время рекламных пауз в трансляции зимних Олимпийских игр в Пекине. Его главным героем стал енот Альберт, который «просто живет, не предсказывая результаты спортивных матчей».

«В отличие от сотен других животных-оракулов, енот Альберт не примеряет на себя искусственные роли. Он просто живет — в том числе в кадре. Поэтому для того, чтобы поймать фронтальный ракурс Альберта, съемочной группе потребовалось десять часов», — рассказали в банке.



По замыслу креативной команды, ролик с енотом Альбертом призван проиллюстрировать, как важно просто жить, получать удовольствие от спортивных соревнований и побед, «не строя ожиданий и не занимаясь предсказаниями». «Кэшбэк-карта Райффайзенбанка — один из атрибутов финансовой легкости жизни», — утверждают в банке, поясняя, что держателю карты «не нужно выгадывать категории и размер кэшбэка — достаточно просто получать 1,5% в рублях с каждой покупки».



До конца 2022 года Райффайзенбанк планирует запустить «индекс енота» — тест, который поможет определить, «насколько просто вы живете».

