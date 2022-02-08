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Карту Райффайзенбанка стал рекламировать енот

08.02.2022 22:00
2 167
5 Время прочтения: 2 минуты
Карту Райффайзенбанка стал рекламировать енот
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Иллюстрация
Райффайзенбанк
Источник
Banki.ru
Темы
Райффайзенбанк

Райффайзенбанк представил новый ролик, который зрители увидят во время рекламных пауз в трансляции зимних Олимпийских игр в Пекине. Его главным героем стал енот Альберт, который «просто живет, не предсказывая результаты спортивных матчей».

«В отличие от сотен других животных-оракулов, енот Альберт не примеряет на себя искусственные роли. Он просто живет — в том числе в кадре. Поэтому для того, чтобы поймать фронтальный ракурс Альберта, съемочной группе потребовалось десять часов», — рассказали в банке.

По замыслу креативной команды, ролик с енотом Альбертом призван проиллюстрировать, как важно просто жить, получать удовольствие от спортивных соревнований и побед, «не строя ожиданий и не занимаясь предсказаниями». «Кэшбэк-карта Райффайзенбанка — один из атрибутов финансовой легкости жизни», — утверждают в банке, поясняя, что держателю карты «не нужно выгадывать категории и размер кэшбэка — достаточно просто получать 1,5% в рублях с каждой покупки».

До конца 2022 года Райффайзенбанк планирует запустить «индекс енота» — тест, который поможет определить, «насколько просто вы живете».

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Комментарии

5
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Le professionnel
Le professionnel
08.02.2022 23:10
<p>Редко стал читать новости после обновления сайта. А эту новость прочитал и улыбнулся.</p>
1
GRV71
09.02.2022 00:20
<p>Это они на Почта-Банк и Гармаша насмотрелись, и подумали : а чем мы хуже?</p>
1
ugor
ugor
09.02.2022 09:43
<p>Енот ,да не тот! (Стих)))) не тот что сидел в пруду!</p>
1
sukraloza
09.02.2022 18:51
<p>а почему не орангутанг? )</p>
0
sergg65
sergg65
09.02.2022 21:29
<p>И на это и на то .</p>
<p>Нам , енотам , все равно ...</p>
<p></p>
0

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