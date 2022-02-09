В России предложили отключать электричество майнерам

Теневым майнерам грозит отключение от электричества, пишут «Известия». Эти предложения по регулированию добычи криптовалюты парламентарии направили в правительство, указано в протоколе совещания в Комитете Госдумы по энергетике. Также предложено ввести обязанность интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и сведения о его параметрах. В документе отмечено, что стоит и доработать понятийный ряд существующего законодательства — например, ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

Отключение энергоснабжения — это крайняя мера, которую необходимо вводить, когда все остальные предложения работать по правилам в установленных параметрах не привели к результату, пояснили в компании En+. Право применить эту санкцию у сетевой компании должно быть не столько в целях взимания обоснованной платы, сколько для обеспечения технической безопасности потребления. Предложение о передаче информации о расположении IP-адресов энергосбытовикам направлено на выявление объемов потребления электричества для майнинга, чтобы вычленить его из общего расхода физлицами по льготным тарифам для населения, объяснили в En+.

Лента новостей В России на фоне возможного запрета криптовалюты вырос спрос на товары для майнинга Спрос на оборудование для майнинга в России на фоне новости о возможном запрете обращения криптовалюты в стране увеличился в полтора раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику сервисов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте». 04.02.2022 09:07

По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислава Шубина, санкционные меры в Госдуме рассматривались именно для теневых майнеров, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и в гаражах энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты. Такие майнеры потребляют электричество по тарифам для населения и создают чрезмерную нагрузку на энергосистему, добавил эксперт. Официальный майнинг, особенно в крупных дата-центрах, позитивно влияет на отрасль, он обеспечивает дополнительное платежеспособное потребление электроэнергии, считает гендиректор компании BitRiver Игорь Рунец. В ассоциации «Совет производителей энергии» согласны, что рост теневого майнинга негативно влияет на ситуацию с перекрестным субсидированием в электроэнергетике (когда низкие тарифы для населения обеспечиваются за счет более высоких ставок для бизнеса).

По мнению исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова, чтобы ужесточать контроль над майнерами, необходимо сначала внести в российское законодательство ряд понятий. Например, «майнинг» и «майнеры» — существует множество пробелов в законодательстве, отметил он. Уже сейчас, с учетом темпов развития добычи криптовалюты и практики зарубежных стран, усиление контроля и ответственности за этой сферой может оказаться обоснованным, сказал адвокат, советник дирекции юридической фирмы Илья Шенгелия Vegas Lex.