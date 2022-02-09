Минюст США изъял украденные во время кибератаки на криптобиржу Bitfinex 3,6 млрд долларов

Министерство юстиции США конфисковало биткоины на сумму, эквивалентную 3,6 млрд долларов, украденные во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Согласно опубликованному во вторник заявлению Минюста, общая сумма украденных во время атаки средств оценивается в 4,5 млрд долларов.

«Специальные агенты отдела киберпреступлений <...> раскрыли сложную технику отмывания [денег], что позволило им <...> изъять украденные средства суммой более 3,6 млрд долларов, что является крупнейшим на сегодня изъятием криптовалюты», — приводятся в заявлении слова представителя подразделения по борьбе с киберпреступлениями Налогового управления США.

По данным Минюста, в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки подозреваются проживающие в Нью-Йорке Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган. Впервые они должны предстать перед судом во вторник в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткоинов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации трансакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.

«Мы хотим выразить нашу признательность за самоотверженность и усердную работу команды Министерства юстиции, которые привели к этому большому успеху, — говорится в заявлении Bitfinex, размещенном на сайте биржи. — Мы продолжим поддерживать их усилия». Согласно заявлению, криптовалютная биржа планирует направить 80% возмещенной суммы для выкупа и сжигания токенов UNUS SED LEO. Операция будет совершена в течение 18 месяцев с момента получения компенсации.