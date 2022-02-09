Все новости

Минюст США изъял украденные во время кибератаки на криптобиржу Bitfinex 3,6 млрд долларов

09.02.2022 08:50
1 191
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Министерство юстиции США конфисковало биткоины на сумму, эквивалентную 3,6 млрд долларов, украденные во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Согласно опубликованному во вторник заявлению Минюста, общая сумма украденных во время атаки средств оценивается в 4,5 млрд долларов.

«Специальные агенты отдела киберпреступлений <...> раскрыли сложную технику отмывания [денег], что позволило им <...> изъять украденные средства суммой более 3,6 млрд долларов, что является крупнейшим на сегодня изъятием криптовалюты», — приводятся в заявлении слова представителя подразделения по борьбе с киберпреступлениями Налогового управления США.

По данным Минюста, в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки подозреваются проживающие в Нью-Йорке Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган. Впервые они должны предстать перед судом во вторник в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткоинов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации трансакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.

«Мы хотим выразить нашу признательность за самоотверженность и усердную работу команды Министерства юстиции, которые привели к этому большому успеху, — говорится в заявлении Bitfinex, размещенном на сайте биржи. — Мы продолжим поддерживать их усилия». Согласно заявлению, криптовалютная биржа планирует направить 80% возмещенной суммы для выкупа и сжигания токенов UNUS SED LEO. Операция будет совершена в течение 18 месяцев с момента получения компенсации.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​Отсутствие пенсионного «ликбеза» может позволить получить выплаты за прошедшие годы
Несовершеннолетние россияне смогут сами получить печатный ковид-сертификат
​Reuters: отключение России от SWIFT не войдет в итоговые пакеты санкций ЕС и США
Кабмин одобрил законопроект о донастройке демпфера для сдерживания цен на топливо