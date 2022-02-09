Банки хотят выдавать кредиты со смартфона по биометрии

Банки попросили право открывать счета, оформлять вклады и выдавать кредиты новым клиентам с помощью слепков лица и голоса из Единой биометрической системы (ЕБС), которые россияне сдали самостоятельно через свои смартфоны, пишут «Известия». Такая инициатива содержится в письме Национального совета финансового рынка, которое было направлено в ЦБ, Минфин, Минцифры и правительство. Сейчас открыть счет удаленно по биометрии могут граждане, которые сдали слепки лица и голоса в ЕБС, посетив отделение банка. Кредитные организации считают, что ограничение на использование части слепков лица и голоса для идентификации клиента будет ущемлять права граждан на получение дистанционных финансовых услуг.

Такой способ открытия счета не увеличивает риски, поскольку у банков есть возможность проводить дополнительные проверки клиента, подчеркнуто в письме. Также кредитные организации попросили маркировать в ЕБС те слепки лица и голоса, которые были зарегистрированы клиентами самостоятельно.

Банк России поддерживает возможность саморегистрации биометрических данных в ЕБС с помощью защищенного мобильного приложения без посещения офиса банка, сообщили в ЦБ. Однако использовать их можно будет для ограниченного перечня услуг, такой подход позволит увеличить количество граждан, которые могут получать услуги дистанционно, и ускорить наполнение базы слепков. Росфинмониторинг не поддерживает предложенный способ идентификации, поскольку он несет риски попадания в ЕБС недостоверных данных о гражданах. Открытие вкладов и выдача кредитов удаленно по биометрии, собранной через мобильное приложение в ЕБС, относится к высокорисковым услугам, преждевременно включение такого кейса в проект постановления, согласны в Минцифры.

В ВТБ, Почта Банке, Совкомбанке и Абсолют Банке приветствуют расширение числа услуг по самостоятельно зарегистрированной биометрии, в том числе на открытие счетов и оформление финпродуктов. По мнению директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, такие слепки лица и голоса несут более высокие риски: человек, который, например, завладел учетной записью от «Госуслуг», сможет записать свою биометрию на другую личность. Расширение разрешенного использования на дистанционную идентификацию, с какими-то ограничениями, могло бы стимулировать появление новых сервисов и больший интерес потребителя; банки наработали большой опыт в защите трансакций и будут поэтапно их улучшать по мере внедрения новых процессов, считает зампред правления Совкомбанка Олег Маштляр.

В «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС, отметили, что обработка данных в рамках самостоятельной регистрации с помощью мобильного приложения будет осуществляться с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации, а устройство клиента будет проверяться антивирусом. Кроме того, будет производиться сверка собранных биометрических образцов с данными, содержащимися в биометрическом загранпаспорте и базе ЕСИА.