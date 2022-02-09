Европейские страны выступили против отключения РФ от SWIFT

Страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения на Украину. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Ранее США предлагали включить данную меру в пакет санкций, которые должны быть введены против России в случае обострения вокруг Украины. Страны Европы, прежде всего Германия, выступают также за исключение из-под санкций банков, работающих с энергическим сектором. Bloomberg отмечает, что из-за таких расхождений итоговые пакеты санкций США и ЕС, которые готовятся к введению на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут различаться.

По информации агентства, обсуждение санкций ведется в строгом секрете, чтобы РФ раньше времени не узнала их деталей и не смогла подготовиться, наиболее активными участниками являются Германия, Италия и Франция. Однако из-за того, что детали планов ЕС остаются неизвестны, к ним не могут полноценно подготовиться и некоторые страны объединения.

В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне не дал однозначного ответа на вопрос о том, что произойдет с газопроводом «Северный поток — 2», если начнется конфликт из-за Украины. На этой неделе в Европу отправилась делегация США для согласования возможных санкций.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.