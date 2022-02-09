Россияне стали чаще брать небольшие кредиты наличными

Российские банки в январе резко, на 27%, увеличили число выдачи кредитов наличными на фоне снижения их среднего размера на 8,5%, до 311 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы ОКБ, уточняя, что это минимальный уровень за два года. Для сравнения: в декабре 2021 года показатель превышал 325 тыс. рублей, а в январе 2021-го составлял почти 340 тыс.

Отмечается, что общее количество выданных в январе 2022 года кредитов наличными, по оценке ОКБ, составило 1,44 млн. При этом в бюро уверены, что тенденция снижения среднего чека по потребительским кредитам сохранится. Банки все чаще вынуждены кредитовать более рискованных клиентов с низкими доходами. Им предоставляют кредит на меньшую сумму, чтобы снизить возможные финансовые потери. И доля таких клиентов растет, пояснил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Кроме того, со второго полугодия 2022 года Банк России сможет устанавливать прямые количественные ограничения на предоставление рискованных потребительских кредитов. Динамика среднего чека будет во многом зависеть от того, как активно регулятор будет пользоваться этим правом, добавил Александрович.

На сегмент потребительского кредитования также оказывают давление инфляционные опасения потребителей и рост ставок (за год предельная стоимость потребительского кредита выросла с 13,67% до 15,04% годовых).

Потребители стремятся получить кредит до еще большего повышения ставок, кроме того, в конце января на фоне роста курсов валют могли усилиться инфляционные ожидания населения, пояснил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Граждане ускоряют ранее запланированные покупки, добавил директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» СНГ Максим Налютин. Многие клиенты для решения финансовых проблем стремятся использовать предварительно одобренные предложения банков, отметил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

В среднесрочной перспективе рост потребительского кредитования может замедлиться, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. В НКР также ожидают снижения темпов роста выдачи кредитов.

Сами банки пока негативных трендов в сегменте потребительского кредитования не наблюдают. В этом году действительно ожидается определенное замедление направления, связанное, «кроме всего прочего», с ростом стоимости денег в российской экономике и ожидаемым дальнейшим повышением ключевой ставки, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Стоимость кредитов будет увеличиваться, что сократит спрос на них. По оценкам Благинина, рынок розничных кредитов вырастет в 2022-м на 12% (по портфелю) против роста более чем на 20% в прошлом году.