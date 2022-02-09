В АТОР оценили траты россиян на вакцинные туры

Россияне с начала запуска прививочных туров в сентябре 2021 года потратили на иммунизацию в зарубежных странах порядка 400 млн рублей, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России, уточняя, что спрос на такие услуги стабилен.

По сводным данным участников туристического рынка, в среднем в неделю в январе они обрабатывали от 20 до 180 «прививочных» заявок. С учетом снижения спроса в первой декаде января совокупное количество россиян, которые по линии туроператоров съездили за границу за прививкой, в самих компаниях оценивают как 2 500—3 000 человек.

С учетом средней стоимости вакцинного тура в АТОР предположили, что в январе текущего года россияне потратили на прививочные поездки за рубеж 80—90 млн рублей. В конце 2021 года аналитики АТОР оценивали общую сумму трат организованных туристов на вакцинные туры в 310 млн рублей.

«Таким образом, с начала запуска прививочных туров (сентябрь 2021 года) россияне потратили на иммунизацию в зарубежных странах порядка 400 млн рублей», — резюмировали в АТОР.

Как отмечают эксперты, заминка в признании ВОЗ российского «Спутника», снятие в ЕС ограничений для поездок привитых сертифицированными препаратами и приближение летнего сезона-2022 остаются факторами, стимулирующими интерес россиян к путешествиям за границу с целью вакцинации.



В ожидании роста спроса на прививочные туры туроператоры расширяют ассортимент зарубежных направлений, куда можно отправиться за вакциной. Так, в предложениях появились вакцинные туры в Болгарию, Армению и Турцию.

По агрегированным оценкам туроператоров, в топ-5 по вакцинации за рубежом входят Хорватия, Сербия, Турция, Болгария и Греция. Растет спрос на туры за зарубежными вакцинами и в Армению. Как пояснили участники рынка, россиян в прививочном предложении по Армении привлекает возможность поехать в короткие сроки, в любой день недели. К тому же Армения — безвизовое направление, и въехать в эту страну можно с ПЦР-тестом. К этому перечню преимуществ можно добавить недорогую стоимость турпакета и возможность сделать в Армении бустерную прививку на отечественный «Спутник».

Как прогнозируют туроператоры, на старте летнего сезона может вырасти интерес к прививочным турам в Турцию, поскольку часть россиян, как считают эксперты, захотят совместить вакцинацию с экскурсионным или пляжным отдыхом.

Популярность Хорватии эксперты объясняют в первую очередь возможностью иммунизации однофазной вакциной Johnson & Johnson. Новым стимулом для увеличения интереса к вакцинным турам в Хорватию может стать вакцинация детей.

По оценкам туроператоров, если российские вакцины не получат международной сертификации, спрос на туры в Хорватию, а также в Грецию вырастет, поскольку россияне, как и в случае с Турцией, будут комбинировать отдых с прививкой.

По статистике запросов, обрабатываемых туроператорами, россияне чаще всего интересуются возможностью сделать бустерную прививку на «Спутник V» или получить однокомпонентную Johnson & Johnson, несколько реже — пройти полный курс вакцинации препаратом Pfizer.



Как сообщалось ранее, с 1 февраля ЕС ограничил срок действия сертификатов девятью месяцами. В некоторых странах этот срок еще меньше. По оценкам туроператоров, вряд ли этот фактор повлияет на спрос на вакцинные туры. Скорее, как считают участники рынка, это станет стимулом для привитых «западными» вакцинами туристов планировать поездки за рубеж для ревакцинации заранее и чаще.