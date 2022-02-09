«Эксперт РА» подтвердило Инбанку рейтинг «ruBВ»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Инбанка на уровне «ruВВ» с «негативным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватным уровнем достаточности капитала, низкой рентабельностью, адекватными запасом ликвидности и качеством активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления. Сохранение негативного прогноза обусловлено низкой фактической и плановой рентабельностью бизнеса банка, которая при сохранении негативных тенденций в экономике может привести к снижению рейтинга», — указано в релизе агентства.

Инбанк специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц, операциях с ценными бумагами и Private Banking. Банк представлен головным офисом в Москве и кредитно-кассовым офисом в Санкт-Петербурге, пишут аналитики.

Банку дана слабая оценка рыночных позиций. Диверсификация деятельности по структуре доходов рассматривается как адекватная, однако отмечается отсутствие тенденции к росту числа заемщиков в основном операционном сегменте банка (кредитование бизнеса) в рассматриваемом периоде. «Концентрация активов на сторонах, имеющих признаки аффилированности с банком, рассматривается агентством как приемлемая», — говорится в релизе.

Инбанк демонстрирует адекватный уровень достаточности капитала. Во II—III кварталах 2021 года собственные средства банка были поэтапно увеличены за счет взноса в уставный капитал и безвозмездного финансирования. Совокупный объем инвестиций достиг порядка 2,5 млрд рублей. Как следствие, нормативы достаточности капитала банка существенно увеличились: на 1 декабря 2021 года Н1.0 был равен 16,2%, Н.1.2 — 16,2%, годом ранее Н1.0 составил 12,1%, Н1.2 — 10,1%. Буфер абсорбции убытков достигает около 17% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств, потенциальное обесценение которых банк выдерживает без нарушения капитальных нормативов. Рентабельность деятельности банка и его операционная эффективность остаются низкими во многом как следствие отрицательной переоценки ценных бумаг, составившей в 2021 году около 300 млн рублей. В 2022 году руководством банка ожидается околонулевой финансовый результат на фоне кризисных явлений в экономике.

При этом агентство отмечает адекватное качество активов. Активы банка сформированы преимущественно ценными бумагами (53% валовых активов на 1 декабря 2021 года) и кредитным портфелем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (порядка 36%). Качественные характеристики ссудного портфеля показывают тенденцию к улучшению: уровень просроченной задолженности по ссудному портфелю юрлиц и ИП снизился с 11% до 7% за период с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021-го.

«По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе», — заключили аналитики.