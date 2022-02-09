За год выросло число россиян, которые предпочитают копить в рублях

Большинство российских семей (61%), как и годом ранее, достаточно регулярно формируют сбережения, показал декабрьский опрос компании «Сбербанк Управление активами». В то же время число тех, кто делает накопления в рублях, за год увеличилось с 87% до 92%. Впрочем, за год вырос интерес россиян к накоплениям в различных валютах, включая доллары и евро.



Во всех российских городах рубль выступает главной валютой для сбережений, и разница в числе тех, кто копит в рублях, от региона к региону незначительная. Так, минимальное значение «рублевых сберегателей» — 88% — зафиксировано в Москве и Томске (что, впрочем, все равно выше среднего значения по всем российским городам по итогам 2020 года). Больше всего в рублях копят жители Астрахани и Воронежа (по 96%).

Интерес россиян к наиболее распространенным иностранным валютам — доллару и евро — также подрос: 11% респондентов заявили, что копят в евро (годом ранее — 6%), 16,4% предпочитают доллары (было 11%).



«Долларовый рейтинг», как и год назад, возглавил Красноярск (32% жителей осуществляют накопления в долларах). Второе и третье места делят Казань и Краснодар (по 29%), причем последний в этом году сместил Москву.

В евро по-прежнему больше других верят жители Санкт-Петербурга. В 2019 году Северная столица стала единственным городом страны, где накоплений в этой валюте оказалось больше, чем в долларах. В 2020 году доллар все же вышел вперед, и в прошлом году тенденция сохранилась: 19% петербуржцев теперь откладывают в долларах, 15% — в евро. В тройку любителей европейской валюты вошли также жители Краснодара (13%) и Казани (12%).

Из экзотических валют на сегодняшний день наибольшей популярностью у россиян пользуются швейцарские франки, британские фунты стерлингов и турецкие лиры. Некоторые респонденты имеют накопления в белорусских рублях, китайских юанях и казахских тенге, что, скорее всего, связано с их семейными и деловыми связями.



Распределение накоплений между различными валютами — грамотный подход с точки зрения диверсификации: в этом случае человек снижает зависимость от одной валюты, какой бы стабильной она ему ни казалась. Однако любая валюта подвержена инфляции, поэтому даже накопления в наличных долларах или евро — не панацея.

«Лучше всего разделить свои накопления на две части. Первая — финансовая подушка: ее можно хранить и в наличных, но лучше на вкладе (при этом вклады или накопительные счета также можно открыть в разных валютах). Вторую часть средств целесообразно вложить в инвестиционные инструменты, номинированные в рублях и валюте», — посоветовал директор по инвестициям «Сбер Управления активами» Ренат Малин.

Справочно: Опрос проводился в декабре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В ходе исследования замерялось использование валюты в качестве инструмента накоплений, при этом респондентов просили исключить желание купить валюту для различных операций (учитывался возможный спрос на валюту со стороны малого бизнеса и физлиц).