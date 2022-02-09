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​ПСБ повысил ставки по всей линейке вкладов

09.02.2022 13:07
9 526
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Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Промсвязьбанк

Промсвязьбанк повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Как уточнили в кредитной организации, диапазон увеличения ставок по вкладам «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,3—0,7 п. п.

Максимальная ставка до 11% годовых действует по депозиту «Крутой процент». Вклад открывается на 250 дней, срок разбит на три процентных периода, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получит повышенный доход в 11%, при этом он имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 9% годовых, от 101 до 250 дней — 7,75% годовых. Депозит «Крутой процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

По депозиту «Сильная ставка» доступна повышенная ставка 9,55% для клиентов, размещающих новые денежные средства в ПСБ. При размещении на вкладе средств с действующих счетов клиента в банке применяется базовая ставка 8%. Доход выплачивается в конце срока вклада. Досрочное расторжение депозита возможно на условиях вклада «до востребования».

По вкладу «Онлайн» максимальная доходность составляет 9,4% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 9,1% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров — до 9,2%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 8,24% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 7,61% годовых.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Комментарии

2
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s.ivkin
09.02.2022 13:14
<p>9.55 только для новых клиентов сумма от 10 млн на 3 года с выплатой в конце срока-спасибо большое.</p>
10
-man-
-man-
09.02.2022 13:40
<p>
Максимальная ставка до 11% годовых действует по депозиту «Крутой процент»
<br><br>Вообще-то это жидкий процент, средняя ставка 8,65 - даже хуже, чем "Мой доход". Видимо ребята забыли, что сейчас ключевая 8,5, а послезавтра будет 9,5 видимо.</p>
7

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