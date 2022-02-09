​ПСБ повысил ставки по всей линейке вкладов

Промсвязьбанк повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Как уточнили в кредитной организации, диапазон увеличения ставок по вкладам «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,3—0,7 п. п.

Максимальная ставка до 11% годовых действует по депозиту «Крутой процент». Вклад открывается на 250 дней, срок разбит на три процентных периода, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получит повышенный доход в 11%, при этом он имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 9% годовых, от 101 до 250 дней — 7,75% годовых. Депозит «Крутой процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

По депозиту «Сильная ставка» доступна повышенная ставка 9,55% для клиентов, размещающих новые денежные средства в ПСБ. При размещении на вкладе средств с действующих счетов клиента в банке применяется базовая ставка 8%. Доход выплачивается в конце срока вклада. Досрочное расторжение депозита возможно на условиях вклада «до востребования».

По вкладу «Онлайн» максимальная доходность составляет 9,4% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 9,1% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров — до 9,2%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 8,24% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 7,61% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}



