Банк «Открытие» увеличил доходность по валютным вкладам до 0,7% годовых

Банк «Открытие» повысил ставки по долларовым вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» сроком от шести месяцев и выше, сообщили в кредитной организации.
Изменение составило 0,2—0,5 процентного пункта. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США — 0,7% годовых по вкладу «Надежный».
Ставки по вкладу «Активное пополнение» достигли 0,5% годовых, по вкладу «Свободное управление» — 0,45% годовых.
#} #}
Комментарии