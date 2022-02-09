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Банк «Открытие» увеличил доходность по валютным вкладам до 0,7% годовых

09.02.2022 13:30
3 972
7 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Банк «Открытие» повысил ставки по долларовым вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» сроком от шести месяцев и выше, сообщили в кредитной организации.

Изменение составило 0,2—0,5 процентного пункта. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США — 0,7% годовых по вкладу «Надежный».

Ставки по вкладу «Активное пополнение» достигли 0,5% годовых, по вкладу «Свободное управление» — 0,45% годовых.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Комментарии

7
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evgenii911
evgenii911
09.02.2022 13:47
<p> Под матрасом ближе к сердцу..</p>
7
Keks13
09.02.2022 13:49
<p>:D</p>
1
larus
larus
09.02.2022 15:25
<p>Лёд тронулся, тренд наметился?!)</p>
0
marscat
09.02.2022 16:28
<p>Любопытно, кто сейчас держит валюту на вкладах практически под нулевой процент, рискуя в любой момент попасть под принудительную конвертацию вкладов (учитывая нынешнюю геополитику), что ими движет?</p>
2

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