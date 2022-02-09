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АКРА подтвердило РН Банку рейтинг «ААА(RU)»

09.02.2022 13:32
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Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
РН Банк

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг РН Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг облигаций банка также подтвержден на уровне «ААА(RU)».

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг РН Банка обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) банка на уровне «a+» и высокой вероятностью предоставления ему необходимой поддержки акционерами. ОСК характеризуется сильными достаточностью капитала и риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

Как объясняют аналитики, у банка высокая вероятность получения экстраординарной поддержки со стороны акционеров. По мнению АКРА, в настоящее время все акционеры сохраняют заинтересованность предоставлять РН Банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в случае необходимости, а также осуществлять увеличение капитала, принимая во внимание стратегическую значимость российского рынка для альянса и возможные высокие репутационные риски вследствие банкротства РН Банка. Высокая важность кредитной организации для ее акционеров, входящих в состав альянса, обосновывается выполнением банком функции по продвижению продаж автомобилей и развитию бизнеса компаний на территории РФ.

АКРА отмечает, что у банка сохраняется адекватный бизнес-профиль. Несмотря на низкую диверсификацию ввиду узкой специализации банка, операционный доход отличается высоким уровнем стабильности и имеет тенденцию к росту в связи с активным развитием основной деятельности финорганизации. При этом операционная эффективность РН Банка с момента фактического начала его деятельности как дочернего кэптивного финансового института значительно улучшилась и в настоящее время оценивается как достаточно высокая. Действующая стратегия РН Банка и разрабатываемые финансовые планы в целом соответствуют текущим макроэкономическим тенденциям и оцениваются АКРА как реалистичные. Организационная структура банка, состав и опыт управленческого персонала по оценке агентства позволяют эффективно выполнять основные функции кредитной организации и соответствуют принимаемым банком рискам.

В числе прочего отмечается сильная оценка достаточности капитала, которая обусловлена поддержанием адекватного уровня нормативов достаточности капитала (на 1 декабря 2021 года Н1.2 составил 20,57%), что позволяет РН Банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов без нарушения нормативов и привлечения финансовой помощи от акционеров. Коэффициент усредненной генерации капитала имеет тенденцию к росту, его средний уровень за последние пять лет составил 213 б. п.

«Риск-профиль по-прежнему оценивается как сильный. Для РН Банка характерна качественная система риск-менеджмента, основанная на принципе независимости в принятии внутрибанковских решений и контроля со стороны акционеров, а также отличающаяся высокими стандартами андеррайтинга, прозрачностью и понятностью процесса управления рисками и регулярным усовершенствованием риск-методик, что подтверждается, в частности, высоким качеством кредитного портфеля. Ухудшение экономической конъюнктуры в РФ, в том числе связанное с пандемией коронавируса, привело к увеличению объема и доли проблемных кредитов, относимых к третьей стадии по МСФО. Однако доля таких кредитов в портфеле оценивается АКРА как относительно низкая (1,9% на 30 июня 2020-го). По мнению агентства, на горизонте 12–18 месяцев аппетит банка к риску останется на уровне показателей сопоставимых кредитных организаций. Основная часть выданных ссуд приходится на автокредиты (около 76% портфеля на 30 июня 2021 года), остальная часть представляет собой факторинговое финансирование автодилеров, доля которого в портфеле в 2021 году сокращалась ввиду рыночных факторов.

Банк России представил информацию, позволяющую сравнивать рейтинги разных российских рейтинговых агентств: на сайте регулятора опубликована таблица сопоставления рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр кредитных рейтинговых агентств.

 30.12.2021 14:31

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