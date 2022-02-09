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​Россельхозбанк повысил ставку по «Пенсионной карте» до 7%

09.02.2022 14:39
7 246
4 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк с февраля 2022 года увеличил ставку по начислению процентов на остаток денежных средств на «Пенсионной карте» с 4% до 7%, сообщили в кредитной организации.

«Пенсионная карта» — это специальный продукт РСХБ для зачисления пенсий и социальных выплат, оформить который может любое физическое лицо, имеющее право на получение таких выплат. Карту также можно оформить за год до выхода на пенсию по возрасту без предоставления дополнительных подтверждающих документов.

Карта выпускается бесплатно. Ее можно заказать онлайн на сайте банка или в приложении. Среди преимуществ в банке называют дополнительный доход до 7% годовых на остаток средств на счете карты и бесплатные уведомления о зачислениях пенсии на счет карты. Кроме того, у клиентов есть возможность подключить дополнительные опции на выбор: 5-процентный кэшбэк по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ.

Для получения пенсии на «Пенсионной карте» клиенту достаточно оформить заявление в офисе РСХБ либо через дистанционные каналы обслуживания, после чего банк сам передаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

Выбор пользователей Банки.ру
Название Проценты на остаток, % Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
до 5% 0 до 5%
Оформить
Лиц.№ 316
до 8% 0 до 2%
Оформить
Лиц.№ 1326
до 10% 0 до 10%
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Лиц.№ 2766
до 7% 0 - 1 188 до 15%
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Лиц.№ 2673
до 5,5% 0 до 20%
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Лиц.№ 1885

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Комментарии

4
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Ирья
09.02.2022 15:02
<p>Не всё так просто: 3%, если фактический остаток выше 1000 руб. </p>
<p>1. +4%, если минимальный остаток от 1000 до 75000;</p>
<p>2. +1,5%, если мин.остаток свыше 75000.</p>
<p>То есть, чтобы получить 7%, на карте д.б. не больше 75 тыс.руб.</p>
0
geokis
geokis
09.02.2022 16:26
<p>Ирья, впринципе не очень сложные условия, но на вкладе "пенс.+" % чуть больше</p>
1
striga007
striga007
09.02.2022 17:15
<p>а ОТП 10% годовых на карту дает.... </p>
0
Ирья
09.02.2022 18:37
<p>striga007,Пенсионная ОТП - 6%, но у них в отличие от РСХБ правильно написано: до 100 тыс. - 5%, выше 100 тыс. - 6%.</p>
0

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