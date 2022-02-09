​Россельхозбанк повысил ставку по «Пенсионной карте» до 7%

Россельхозбанк с февраля 2022 года увеличил ставку по начислению процентов на остаток денежных средств на «Пенсионной карте» с 4% до 7%, сообщили в кредитной организации.



«Пенсионная карта» — это специальный продукт РСХБ для зачисления пенсий и социальных выплат, оформить который может любое физическое лицо, имеющее право на получение таких выплат. Карту также можно оформить за год до выхода на пенсию по возрасту без предоставления дополнительных подтверждающих документов.

Карта выпускается бесплатно. Ее можно заказать онлайн на сайте банка или в приложении. Среди преимуществ в банке называют дополнительный доход до 7% годовых на остаток средств на счете карты и бесплатные уведомления о зачислениях пенсии на счет карты. Кроме того, у клиентов есть возможность подключить дополнительные опции на выбор: 5-процентный кэшбэк по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ.

Для получения пенсии на «Пенсионной карте» клиенту достаточно оформить заявление в офисе РСХБ либо через дистанционные каналы обслуживания, после чего банк сам передаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.