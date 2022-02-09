«Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «ЦентроКредит» на уровне «ruBB+»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «ЦентроКредит» на уровне «ruBB+», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной достаточностью капитала и эффективностью деятельности, умеренно высоким качеством активов и адекватным профилем фондирования, а также приемлемой оценкой корпоративного управления и стратегического планирования.

Аналитики напомнили, что банк «ЦентроКредит» — средний по размеру активов банк, специализирующийся на операциях с ценными бумагами, брокерском и депозитарном обслуживании, кредитовании корпоративных клиентов (главным образом среднего и крупного бизнеса) и предоставлении им банковских гарантий. Головной и два дополнительных офиса банка расположены в Москве, дополнительный офис — в Московской области, представительство — в Лондоне (Великобритания).

Ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими конкурентными позициями в банковской системе РФ при сохранении недостаточной диверсификации бизнеса, волатильной структуры активов и значительной доли краткосрочных и высоколиквидных активов на балансе. Более половины активов приходилось на вложения в высоколиквидные ценные бумаги. Для банка по-прежнему характерна ограниченная клиентская база заемщиков в традиционном банковском бизнесе.

В числе прочего отмечается адекватная достаточность капитала и способность к его генерации. В связи с преобладанием в активах банка портфеля ценных бумаг и необходимостью их переоценки, а также значительного объема операций прямого РЕПО, для банка характерна повышенная чувствительность финансового результата и его капитализации к конъюнктуре финансовых рынков в РФ. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на адекватном уровне для текущего риск-профиля (Н1.0 равен 23%; Н1.2 составляет 23% на 1 декабря 2021 года), буфер абсорбции убытков позволяет выдержать обесценение практически всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность бизнеса остается на умеренно высоком уровне (RoE равен 13,7% за период с 1 октября 2020-го по 1 октября 2021 года по чистой прибыли в соответствии с РСБУ).

«Операционная эффективность оценивается как высокая (CIR равен 24,3% за тот же период), в том числе благодаря поддержанию чистой процентной маржи на адекватном уровне (4,2% за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го) и сдержанному росту операционных расходов. Генерируемая банком доходность позволяет ежегодно распределять часть прибыли в форме дивидендов своим акционерам. Уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска возрос на фоне увеличения кредитного портфеля при сохранении ограниченной клиентской базы: на 1 декабря 2021 года отношение крупных кредитных рисков к чистым активам составило 47% против 27% годом ранее», — отмечено в релизе.