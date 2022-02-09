ЦБ обозначил масштаб повышения банковских ставок по депозитам в декабре

Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в декабре 2021 года в месячном и годовом выражении. Такие данные представлены в инфографике ЦБ по депозитным ставкам.

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в декабре 5,12%, что на 0,5 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 7,44% (плюс 0,94 п. п. к ноябрю).

По сравнению с декабрем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам выросли на 1,74 и 3,27 п. п. соответственно.



Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в декабре 6,95% (плюс 0,48 п. п. к ноябрю), свыше года — 7,5% (плюс 0,07 п. п.). В годовом выражении ставки по краткосрочным и долгосрочным корпоративным депозитам повысились на 3,64 и 2,78 п. п. соответственно.