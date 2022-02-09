«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Совкомбанка на уровне «ruАА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка на уровне «ruАА», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем качества управления и рентабельности бизнеса, комфортным запасом ликвидности, адекватными качеством активов и запасом капитала. Вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти оценивается как очень высокая в связи со статусом системно значимой кредитной организации.

Аналитики напомнили, что Совкомбанк — системно значимый универсальный банк, специализирующийся на розничных и корпоративных операциях, в том числе в сегменте МСП, а также операциях с ценными бумагами. Банк является головной организацией банковской группы, в которую также входят его дочерние организации преимущественно из финансового сектора (страхование, лизинг, факторинг, деятельность по закупкам), а также сервисные и технологичные финтехкомпании. Широкая география деятельности и обширная сеть точек продаж (2,6 тыс. подразделений в 78 субъектах РФ) обеспечивают сильные позиции банка в розничном сегменте.

Высокая оценка рыночных позиций обусловлена диверсифицированной структурой доходов по источникам и значимыми конкурентными позициями на федеральном уровне (третий по размеру активов частный банк в РФ). В 2021 году банк продолжил реализовывать стратегию в направлении M&A, что позволило дополнительно повысить диверсификацию бизнеса банковской группы и усилить компетенции и конкурентные позиции по нескольким направлениям (розничное банковское кредитование, факторинг, страховой и комиссионный бизнес, wealth-management и прочее). Вместе с органическим ростом основного банковского бизнеса это привело к существенному увеличению активов (за девять месяцев 2021-го активы банковской группы выросли на 29%). Доля активов, приходящихся на связанные с банком стороны, по-прежнему оценивается агентством как адекватная (около 7% от размера капитала по консолидированной отчетности в соответствии с МСФО по итогам девяти месяцев 2021 года).

В числе прочего отмечается адекватный уровень достаточности капитала при высокой операционной эффективности бизнеса. В течение 2021 года на фоне значительного прироста клиентского кредитного портфеля и одновременного снижения вложений в высоколиквидные ценные бумаги буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 значительно сократился, вернувшись к уровням, характерным для банка в 2018—2019 годы (с 11,3% от базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств на 1 января 2021 года до 6,8% на 1 декабря 2021-го). При этом, учитывая низкую концентрацию крупных кредитных рисков, наблюдаемый запас по капиталу является приемлемым. Поддержку достаточности базового капитала оказывала капитализация прибыли, что позволяло поддерживать значения в адекватном диапазоне (в основном на месячные отчетные даты значения норматива Н1.1 находились в диапазоне 9,5—10%).