Moody's рассмотрело последствия потенциальных новых санкций против России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за S&P и Fitch проанализировало сценарии возможной эскалации конфликта с Украиной и более жестких санкций против России. Напряженность в отношениях России с Украиной не выльется в прямой военный конфликт, поскольку Россия в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки, считает Moody's. «Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — говорится в обзоре «Часто задаваемые вопросы о напряженности и конфликте между Россией и Украиной», который есть в распоряжении РБК.

«Военное вмешательство России будет существенным кредитно негативным событием и, вероятно, заставит нас незамедлительно поместить суверенные рейтинги России в список на пересмотр к понижению», — добавляет Moody's, указывая, что это не является базовым сценарием агентства.

Сейчас у России суверенный рейтинг инвестиционного качества от Moody's («Baa3») со «стабильным» прогнозом, на этот уровень агентство подняло его в феврале 2019 года.

Любое нападение на Украину приведет к новым санкциям Запада против России, уверены в рейтинговом агентстве. Moody's детально рассмотрело потенциальные последствия для России от трех санкционных мер США: санкций в отношении вторичного рынка государственных долговых обязательств, ограничения доступа российских банков к международным платежным системам, а также включения российских финансовых институтов в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список лиц и компаний, операции с которыми запрещены американцам. — Прим. Банки.ру).

Текущие ограничения разрешают американским инвесторам покупать и продавать российские облигации федерального займа на вторичном рынке. Даже при экстремальном сценарии, когда все нерезиденты будут вынуждены полностью выйти из российского валютного и рублевого госдолга, Moody's ожидает, что российские банки смогут абсорбировать такой возросший объем предложения госбумаг.

Как говорится в обзоре агентства, Банк России также выражал готовность предоставить финансовому сектору дополнительную ликвидность при необходимости. Однако полные американские санкции на российский госдолг все-таки приведут к увеличению стоимости заимствований для правительства, считает Moody's. Текущие рыночные доходности ОФЗ разной срочности составляют 8,5—9,5%, а ежегодные процентные расходы по обслуживанию госдолга составляют около 1% ВВП.

Ограничения на доступ российских банков к международной системе финансовых коммуникаций SWIFT сами по себе не остановят трансграничные российские платежи, но банки будут вынуждены искать альтернативные способы финансовых сообщений, указывает Moody's. Хотя Россия развивает собственную Систему передачи финансовых сообщений, представительство иностранных банков в ней остается незначительным, СПФС не сможет в краткосрочной перспективе компенсировать потерю доступа к SWIFT, утверждает агентство.

Moody's считает, что включение крупных российских госбанков в список SDN будет иметь самый значительный финансово-экономический эффект, поскольку неамериканские контрагенты российских банков в таком случае тоже столкнутся с необходимостью следовать санкциям США.

По мнению рейтингового агентства, существует теоретическая вероятность, что подобные санкции, затрагивающие SWIFT или долларовые трансакции российских банков, могут затруднить в том числе платежи по суверенному долгу. Ограничение способности российских финансовых институтов проводить трансакции с иностранными контрагентами подразумевает «очень отдаленный сценарий, при котором могут возникнуть технические трудности при выполнении трансграничных платежей, включая платежи по суверенному долгу», сказано в обзоре.

«Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», — пишет Moody's. Российские власти подготовились к самым негативным сценариям: например, с 2016 года государственные еврооблигации России исключают американские банки из структуры расчетов и содержат условие возможных выплат инвесторам в альтернативных валютах (евробонды номинированы в долларах). «Тем не менее сохраняется некоторая неопределенность в отношении эффективности подобных окольных путей при таком сценарии», — констатирует Moody's.

Кроме того, агентство напоминает про инициативы США по блокированию технологичного экспорта в Россию. «Новые экономические санкции, в том числе ограничивающие доступ России к ключевому импорту, необходимому для модернизации экономики и поддержки дальнейшей диверсификации экспорта по пути от углеводородов, будут оказывать давление на инвестиционную активность, а также на и без того низкий потенциал роста ВВП и медленный рост реальных располагаемых доходов населения», — пишет агентство.

Moody's прогнозирует, что рост ВВП России в 2022 году замедлится до 2% (с ожидаемых 4,5% по итогам 2021 года), а в 2023 году — до 1,5%. При заданных структурных и институциональных ограничениях и риске ужесточения западных санкций российская экономика не может расти быстрее 1,5—2% в год, утверждают в агентстве.

Факторами, тормозящими экономику РФ, в Moody's называют:

продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики в России;

регуляторные меры по сдерживанию роста потребительского кредитования;

возвращение правительства к полноценному бюджетному правилу (ограничивает предельные расходы федерального бюджета);

высокую инфляцию и повышенные инфляционные ожидания населения (но в базовом сценарии Moody's ожидает замедления инфляции в России до 4,8% к концу 2022 года);

относительно низкие темпы вакцинации населения от коронавируса. Лента новостей S&P оценило возможные последствия антироссийских санкций Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Западом по вопросам, связанным с Украиной, и возможность введения жестких ответных санкций могут оказать дестабилизирующее влияние на российскую экономику, говорится в тематическом обзоре S&P Global Ratings. Впрочем, в соответствии с базовым сценарием рейтинговое агентство ожидает, что в первое время Россия сможет справиться с их влиянием с учетом ее консервативной макроэкономической политики и сильных бюджетных и внешнеэкономических показателей. 08.02.2022 21:48

Накануне другие рейтинговые агентства — S&P и Fitch — также опубликовали свои детальные комментарии относительно рисков эскалации на Украине и ужесточения санкций против России. Их базовые сценарии также не допускают полноценного военного конфликта между Россией и Украиной. Однако агентства отметили возросший риск дополнительных антироссийских санкций даже без эскалации конфликта. Так, S&P отметило, что «даже если эти крайне негативные сценарии не будут реализованы, сохраняющийся риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики».



Даже при отсутствии военного конфликта повысилась вероятность введения таких мер, как запрет на участие американских инвесторов на вторичном рынке российского госдолга и блокирующие санкции в отношении высокопоставленных чиновников, государственных институтов и финансовых активов сторонников президента России Владимира Путина, указало Fitch.