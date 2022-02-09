Росстат: годовая инфляция в России ускорилась в январе до 8,73%

Потребительские цены в России выросли в январе 2022 года на 0,99% по сравнению с декабрем 2021-го, а в годовом выражении (по сравнению с январем прошлого года) — на 8,73%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, годовая инфляция в России ускорилась: в декабре-2021 она равнялась 8,39%.

Согласно данным Росстата, в январе товары подорожали по сравнению с декабрем прошлого года на 1,07%, а в годовом выражении — на 10%. В том числе продовольственные товары повысились в цене на 1,44% к декабрю и на 11,09% к январю 2021 года (отдельно плодоовощная продукция подорожала на 6,59% в месячном и на 15,96% в годовом выражении). Цены на непродовольственные товары повысились на 0,67% и 8,73% соответственно.

Цены на услуги выросли на 0,76% по сравнению с декабрем и на 5,38% — по сравнению с январем 2021 года.

«В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на капусту белокочанную — 15%, огурцы — 13,3%, помидоры — 12,7%, виноград — 12,4%, чеснок — 11,6%, груши — 9,1%, бананы — 9%, морковь — 7,2%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 4,4% и 1,9% соответственно», — говорится в обзоре.

В январе из непродовольственных товаров больше всего выросли цены на новые легковые автомобили — отечественные и иностранных марок (на 2,1% и 1,9% соответственно), указывает Росстат.

В группе услуг в январе заметно увеличились цены на нотариальное удостоверение завещания (на 18,1%) и оформление доверенности (на 5,2%), устную консультацию юриста по семейным вопросам (на 2,2%), отмечает статведомство.

В числе прочего сообщается, что стоимость поездок на отдых в Египет повысилась в январе на 17,1%, в Турцию — на 6,7%, в ОАЭ — на 2,6%, в Грецию — на 1,7%. Стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир увеличилась на 1% и 1,1% соответственно. Годовая стоимость полиса ОСАГО выросла на 4,5%, полиса каско — на 2,4%.

Цены на проезд в поездах дальнего следования снизились на 9,4—18%, на авиаперелет экономическим классом — на 8,4%. При этом проезд в метро подорожал на 8,3%, в трамвае — на 8%, в городском автобусе — на 5,1%, троллейбусе — на 4,6%, пригородном поезде — на 3,2%, маршрутном такси — на 2,9%, междугородном автобусе — на 2,8%.

Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в январе в 32 регионах. Наибольший рост цен (1,8%) показала Омская область в связи с удорожанием продуктов питания и услуг (на 2,5%). В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%.



Отдельно Росстат представил в среду оценку индекса потребительских цен с 29 января по 4 февраля 2022 года. За этот период инфляция составила 0,29%, с начала февраля — 0,17%, с начала года — 1,16%. Минэкономразвития в материале «О текущей ценовой ситуации» приводит данные Росстата, согласно которым инфляция в годовом выражении по состоянию на 4 февраля составила 8,8%.