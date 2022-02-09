Все новости

Аналитики подсчитали траты банков на командировки сотрудников в 2021 году

09.02.2022 21:02
1 677
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские банки в прошлом году потратили на служебные командировки сотрудников 4,3 млрд рублей. Такие данные на основе отчетности банков по РСБУ представило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», уточнив, что это больше, чем в 2020 году (3,2 млрд рублей), но меньше, чем до пандемии (8,9 млрд в 2019 году).

До пандемии командировки представлялись неизменной частью банковской реальности, но уже в марте 2020 года бизнес начал отменять их на фоне роста заболеваемости COVID-19, а последующий карантин привел к пересмотру политики компаний и в этой области. И если до пандемии проведение деловых встреч в формате видеоконференции и удаленная работа не получили широкого распространения в банковской отрасли, то к настоящему моменту ситуация кардинально изменилась, констатируют аналитики.

Снижение расходов на командировки было зафиксировано уже по итогам II квартала 2020 года — на 29% в сравнении с предыдущим кварталом и в четыре раза относительно аналогичного периода 2019 года. А в III квартале 2020 года банки потратили на деловые поездки лишь 419 млн рублей — более чем в пять раз меньше, чем годом ранее.

Тенденция к сокращению этих расходов была переломлена лишь во II квартале прошлого года, когда они составили 1,1 млрд рублей (плюс 79% за год), к IV кварталу показатель приблизился к 1,6 млрд (плюс 162% за год), что сопоставимо с первыми кварталами 2019 и 2020 годов (хотя в январе — марте объем поездок традиционно меньше, чем в остальные месяцы).

«Мы ожидаем, что бизнес продолжит минимизировать число деловых поездок и после окончания пандемии. Это позволяет сокращать издержки, особенно на фоне заметного повышения цен на проживание в гостиницах и авиаперелеты (на 15—120% в зависимости от маршрута). К тому же и руководство, и сотрудники оценили очевидное удобство новых форматов работы», — рассуждают эксперты.

Однако, по их мнению, топ-менеджеры будут по возможности возвращаться к привычному формату бизнес-встреч, чему способствует возобновление экономических и инвестиционных форумов в очном режиме.

По прогнозу НКР, в 2022 году расходы банков на командировки продолжат расти близкими к прошлогодним темпами. Однако их динамику будут определять скорее инфляционные факторы, чем восстановление объемов деловых поездок. В результате в 2022 году банки могут потратить на командировки до 6 млрд рублей, а допандемийных значений эти расходы достигнут не ранее чем к концу следующего года, заключают аналитики.

Расходы российских банков на служебные командировки, млн рублей

2020 г.

Динамика 2020/2019

2021 г.

Динамика 2021/2020

1

СберБанк

601

–76%

992

65%

2

Совкомбанк

227

–59%

591

160%

3

Россельхозбанк

185

–72%

367

98%

4

ВТБ

646

–5%

327

–49%

5

Газпромбанк

285

–59%

317

11%

6

Альфа-Банк

143

–40%

238

67%

7

«Открытие»

95

–80%

154

62%

8

Райффайзенбанк

60

–76%

92

53%

9

Росбанк

36

–82%

73

105%

10

Тинькофф Банк

20

–60%

56

186%

Источники: отчетность банков по форме 0409102, расчеты НКР.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​«Газпром» рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов
​Отсутствие пенсионного «ликбеза» может позволить получить выплаты за прошедшие годы
Несовершеннолетние россияне смогут сами получить печатный ковид-сертификат
​Reuters: отключение России от SWIFT не войдет в итоговые пакеты санкций ЕС и США