Аналитики подсчитали траты банков на командировки сотрудников в 2021 году

Российские банки в прошлом году потратили на служебные командировки сотрудников 4,3 млрд рублей. Такие данные на основе отчетности банков по РСБУ представило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», уточнив, что это больше, чем в 2020 году (3,2 млрд рублей), но меньше, чем до пандемии (8,9 млрд в 2019 году).

До пандемии командировки представлялись неизменной частью банковской реальности, но уже в марте 2020 года бизнес начал отменять их на фоне роста заболеваемости COVID-19, а последующий карантин привел к пересмотру политики компаний и в этой области. И если до пандемии проведение деловых встреч в формате видеоконференции и удаленная работа не получили широкого распространения в банковской отрасли, то к настоящему моменту ситуация кардинально изменилась, констатируют аналитики.

Снижение расходов на командировки было зафиксировано уже по итогам II квартала 2020 года — на 29% в сравнении с предыдущим кварталом и в четыре раза относительно аналогичного периода 2019 года. А в III квартале 2020 года банки потратили на деловые поездки лишь 419 млн рублей — более чем в пять раз меньше, чем годом ранее.

Тенденция к сокращению этих расходов была переломлена лишь во II квартале прошлого года, когда они составили 1,1 млрд рублей (плюс 79% за год), к IV кварталу показатель приблизился к 1,6 млрд (плюс 162% за год), что сопоставимо с первыми кварталами 2019 и 2020 годов (хотя в январе — марте объем поездок традиционно меньше, чем в остальные месяцы).

«Мы ожидаем, что бизнес продолжит минимизировать число деловых поездок и после окончания пандемии. Это позволяет сокращать издержки, особенно на фоне заметного повышения цен на проживание в гостиницах и авиаперелеты (на 15—120% в зависимости от маршрута). К тому же и руководство, и сотрудники оценили очевидное удобство новых форматов работы», — рассуждают эксперты.

Однако, по их мнению, топ-менеджеры будут по возможности возвращаться к привычному формату бизнес-встреч, чему способствует возобновление экономических и инвестиционных форумов в очном режиме.



По прогнозу НКР, в 2022 году расходы банков на командировки продолжат расти близкими к прошлогодним темпами. Однако их динамику будут определять скорее инфляционные факторы, чем восстановление объемов деловых поездок. В результате в 2022 году банки могут потратить на командировки до 6 млрд рублей, а допандемийных значений эти расходы достигнут не ранее чем к концу следующего года, заключают аналитики.

Расходы российских банков на служебные командировки, млн рублей

2020 г. Динамика 2020/2019 2021 г. Динамика 2021/2020 1 СберБанк 601 –76% 992 65% 2 Совкомбанк 227 –59% 591 160% 3 Россельхозбанк 185 –72% 367 98% 4 ВТБ 646 –5% 327 –49% 5 Газпромбанк 285 –59% 317 11% 6 Альфа-Банк 143 –40% 238 67% 7 «Открытие» 95 –80% 154 62% 8 Райффайзенбанк 60 –76% 92 53% 9 Росбанк 36 –82% 73 105% 10 Тинькофф Банк 20 –60% 56 186%

Источники: отчетность банков по форме 0409102, расчеты НКР.