Безработица в России в декабре осталась на уровне 4,3%

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил в России в декабре 2021 года 4,3% (без исключения сезонного фактора). Такие данные приводит Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России» за 2021 год.

Напомним, что в ноябре 2021 года безработица также оценивалась в 4,3%.

В декабре 3,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2021 года составила 75,7 млн человек, из них 72,5 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше в декабре 2021 года составил 60%. Среди занятых доля женщин в декабре составила 48,9%. Уровень занятости среди сельских жителей (53,7%) ниже уровня занятости городских жителей (62,1%).

В декабре 2021 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 49,5%; уровень безработицы женщин (4,3%) выше уровня безработицы мужчин (4,2%). Средняя продолжительность поиска работы безработными в декабре 2021 года у женщин составила 6,7 месяца, у мужчин — 6,4 месяца.

Из 3,2 млн безработных 1,1 млн составляют сельские жители, 2,1 млн — городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (6,3%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,7%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в декабре 2021 года составил 37,1 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20,8%, лица в возрасте 50 лет и старше — 23,1%, лица без опыта трудовой деятельности — 28,5%.

К концу декабря 2021 года в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 0,9 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,8 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,6 млн получали пособие по безработице. В течение декабря получили статус безработного 189,9 тыс. человек, трудоустроено за месяц 71,8 тыс. человек. Масштабы трудоустройства безработных были на 121,5 тыс. человек, или на 62,9%, меньше, чем в декабре 2020 года.



В декабре 2021 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 47,8 человека.