СМИ: нелегально вывести криптовалюту в наличные в России можно в 26 обменниках

На территории России получить рубли за биткоины можно в 26 обменниках, пишут «Известия», уточняя, что пункты работают не только в Москве, но и в других крупных городах страны, например в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. При этом некоторые из обнаруженных обменных пунктов принимают только биткоины, но большинство — около 20 компаний — допускают выдачу живых денег за Ethereum.

В попытках поменять на рубли биткоин корреспондент «Известий» связался с этими пунктами. Однако в каждой из компаний называли слишком высокий порог минимальной суммы операции и отказывались раскрывать адреса офисов. На сайтах практически не было информации о том, как, собственно, происходит такой обмен: все сообщается либо в личной переписке в Telegram-чате, либо при обращении в «службу поддержки». О месте передачи наличных можно узнать только после оформления заявки и полного завершения перевода.

Минимальный порог обмена цифровых активов на наличные предлагали на бирже Garantex. Совершив операцию в личном кабинете, клиент может вывести от 50 тыс. рублей через кассу в «Москве-Сити» или в Санкт-Петербурге. Аккаунт пользователя должен быть верифицирован, а комиссия для обмена, например Ethereum, составит 0,2%.

В криптообменнике eggСhange минимальная сумма для перевода в наличные достигает уже 350 тыс. рублей, а комиссия для Ethereum порядка 1,8%. В компании предупредили, что процент в разные дни может отличаться и о нем нужно узнавать в момент перевода. Чтобы вывести цифровые активы в наличные, пользователь должен создать заявку на сайте, получить номер кошелька, и только после полной предоплаты и всех подтверждений площадка зафиксирует курс и предоставит код для получения денег. Офис компании базируется в «Москве-Сити», в комплексе «Федерация», но наличные обещают выдать не в нем, а на ресепшене первого этажа.

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Схожие правила и в обменнике Swift change. В офис клиентов тут также не пускают. После совершения операции наличные вынесут все к тому же входу «Федерации». При этом, если курс монеты изменится во время перевода крипты, клиент получит меньшую сумму. Порог для обмена на наличные в этой компании составляет 0,1 биткоина, или 1 Ethereum, то есть примерно 296 тыс. и 212 тыс. рублей соответственно.

В BankBit также обменивают криптовалюты на наличные деньги, однако подробности в компании раскрывать не стали. Сообщили лишь, что проводятся такие операции не в Москве и только для проверенных клиентов. Минимальная сумма для обмена в mWGlobus составляет примерно 204 тыс. рублей для биткоина и 225 тыс. для Ethereum, а комиссия достигает около 1,5%. Офисы есть в Москве, на 11-м этаже башни «Восток», а также в Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России. Компания сразу предупреждает, что фиксация курса при переводе происходит после фактического зачисления средств по реквизитам обменника, после четвертого подтверждения трансакции в сети биткоин. Максимальное отклонение курса монеты от значения на бирже Binance может достигать 7%.

Среди других компаний, которые готовы обменять биткоин на наличные — Coinschanger c минимальным порогом в 1 млн рублей, Transfer24 — от 350 тыс. рублей, Globalbits с порогом в 580 тыс. рублей, Crypto-bank с суммой от 123 тыс. рублей, а также 24Bitbank (от 470 тыс. рублей) и Finex24 (от 184 тыс. рублей).

По словам аналитика инвестиционной компании Exante Владимира Ананьева, деятельность таких обменников действительно никто не контролирует, однако на них иногда обращают внимание правоохранительные органы. Еще полгода назад, до появления закона «О цифровых финансовых активах», было непонятно даже, что именно контролировать, ведь обналичивание крипты оказывалось условным договором купли-продажи между неопределенной законом сущностью и деньгами, отметил он, добавив, что это небезопасный обмен средств для потребителей, так как все работающее в «серой зоне» не имеет гарантий надежности. Поэтому важно ввести такие операции в правовое поле, уверен эксперт.