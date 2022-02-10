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​УБРиР улучшил условия по вкладу «Хороший старт»

10.02.2022 09:44
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Уральский Банк Реконструкции и Развития

Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладу «Хороший старт» для новых клиентов, сообщили в кредитной организации.

Так, с 10 февраля клиент сможет получить максимальную доходность 9% годовых на протяжении всего срока действия этого сберегательного продукта (ранее только в период с 91-го по 180-й день).

Оформить продукт могут клиенты, у которых на 20 декабря 2021 года не было действующего срочного вклада в банке.

«Для клиентов «Хороший старт» — удобный вклад, который позволяет получить высокий доход за шесть месяцев без дополнительных условий. Его можно открыть в мобильном банке, а проценты капитализировать: присоединять к начальной сумме вклада или получать их на карту и тратить», — отметил управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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