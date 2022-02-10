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Налогообложение криптовалюты в России может быть аналогичным налогу на прибыль

10.02.2022 10:58
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ТАСС

Налогообложение криптовалюты в РФ обсуждается в правительстве. Предполагается, что цифровая валюта может быть приравнена к имуществу и облагаться налогом на прибыль, заявил глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование».

«По налогообложению действительно очень много вопросов. Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», — сказал он.

По словам Чебескова, вопрос о том, будет ли введен переходный период по этому налогообложению, обсуждается. «Мы понимаем, что нужно стимулировать граждан переходить в «белую плоскость», не скрывать свои сбережения. Для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором. Мы обсуждаем различные механизмы некого переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом в том числе декларировать свое владение этими активами», — добавил Чебесков.

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Комментарии

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Dir Ektor
10.02.2022 12:12
<p>Как мысль - <br>Налог на криптооборот сделать процентов 30, и эти деньга направить на закупку лекарств больным детям, а не собирать через телевизор.<br></p>
0
georgy1974
georgy1974
10.02.2022 13:34
<p>Dir Ektor, Я сомневаюсь, что власти вообще в состоянии будут собирать этот налог, слишком много сегодня существует возможностей от него уйти. Это может измениться, если все юрисдикции примут одинаковые правила обращения криптоактивов, но до этого пока далеко. Думаю, что расходы на администрирование налога превысят вероятные доходы бюджета. Больные дети от этого точно ничего не выиграют, хотя, в любом случае, им бы ничего не досталось.</p>
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