Налогообложение криптовалюты в России может быть аналогичным налогу на прибыль

Налогообложение криптовалюты в РФ обсуждается в правительстве. Предполагается, что цифровая валюта может быть приравнена к имуществу и облагаться налогом на прибыль, заявил глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование».

«По налогообложению действительно очень много вопросов. Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», — сказал он.

По словам Чебескова, вопрос о том, будет ли введен переходный период по этому налогообложению, обсуждается. «Мы понимаем, что нужно стимулировать граждан переходить в «белую плоскость», не скрывать свои сбережения. Для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором. Мы обсуждаем различные механизмы некого переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом в том числе декларировать свое владение этими активами», — добавил Чебесков.