Минфин предложил переходный период перед введением налога на доход от криптовалют

Минфин рассматривает возможность введения переходного периода для физических лиц при введении налогообложения дохода от операций с криптовалютами, заявил на круглом столе РБК директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

«Мы понимаем, чтобы стимулировать граждан переходить в «белую плоскость» в том, чтобы не скрывать свои сбережения, — для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором, чтобы раскрывать свои владения. Поэтому мы обсуждаем, пока решений никаких нет, но мы обсуждаем различные механизмы некоего переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом декларировать свои владения в этих активах», — сказал он.

«По сути, мы считаем, что если будет период некой амнистии для тех граждан, которые занимаются этим в обычных инвестиционных целях (порядочные и добросовестные граждане, которых, я уверен, больше 99% среди наших граждан, которые этим занимаются), они задекларируют, потому что им нечего скрывать», — добавил чиновник.

Он напомнил, что предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к имуществу, и, соответственно, для физических лиц предполагается взимание 13% НДФЛ при его продаже при получении выгоды: «Так же, как вы получаете доход на ценную бумагу, вы с этого дохода платите налог. То есть вы купили акцию за 100 рублей, продали за 200 и со 100 рублей вы, как физическое лицо, заплатили 13%. Тут предполагается, что будет работать примерно так же».

Представитель Минфина также призвал аккуратно относиться к инвестированию собственных средств в криптоактивы. «Если вы смотрите на свои сбережения как на некий инвестиционный портфель, то доля таких инвестиций в вашем портфеле должна быть относительно низкая, я бы сказал, не более 10%, может быть, для некоторых не более 5% от вашего инвестиционного портфеля, потому что инструмент действительно высокорисковый», — подчеркнул он.