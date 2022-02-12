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​Банк «Зенит»​ повысил ставки по премиальным вкладам до 8,8%

12.02.2022 16:21
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» повысил доходность базовой линейки премиальных вкладов на 0,2—0,9 процентного пункта. Как уточнили в кредитной организации, теперь максимальная ставка составляет 8,8% годовых.

Клиенты могут открыть вклад «Высокий доход Премиум» в рублях по ставке до 8,8% годовых и в долларах по ставке до 0,7% годовых. Для размещения денежных средств нужно 5 млн рублей или 200 тыс. долларов. Срок действия вклада — от одного месяца до двух лет с последующей пролонгацией. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

По вкладу «Ежемесячный доход Премиум» ставка увеличилась до 8,3% годовых в рублях и до 0,5% годовых в долларах. Открыть продукт можно на срок 367, 549 или 731 день на сумму от 5 млн рублей или 100 тыс. долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования, а также возможна капитализация процентов.

По условиям вклада «Пополняемый доход Премиум+» можно разместить рубли по ставке до 8,1% годовых и доллары США по ставке до 0,2% годовых на срок от трех месяцев до двух лет. Минимальная сумма вклада — 5 млн рублей или 100 тыс. долларов. Вклад является пополняемым, его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «Зенит Онлайн».

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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