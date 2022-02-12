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Банк ДОМ.РФ прокредитует на 41 млрд рублей строительство ЖК на востоке Москвы

12.02.2022 15:18
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 41 млрд рублей компании Regions Development (входит в ГК «Регионы») на строительство жилого комплекса «Преображенская площадь» на востоке Москвы.

Девелопер реализует на улице 1-я Бухвостова возле набережной реки Яузы проект бизнес-класса общей площадью 246 тыс. кв. м на 1 762 квартиры. Первая очередь ЖК представляет собой 11-секционный дом высотой от шести до 14 этажей на 603 квартиры. Его планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 года. В составе второй очереди строительства будет запроектирован жилой квартал общей надземной площадью 120 тыс. кв. метров, отдельно стоящие детский сад на 200 мест и школа на 430 мест. В шаговой доступности также расположены школы, детские сады, торговые центры и крупнейшие парки столицы — «Сокольники», «Измайловский», «Лосиный остров».

«Банк ДОМ.РФ поступательно наращивает портфель кредитования застройщиков, финансируя проекты любой сложности и масштабов. На выделенные банком средства строится современное жилье в 80 городах, в которых благодаря стратегическому партнерству с девелоперами увеличиваются объемы ввода новых проектов, сокращаются сроки их реализации», — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

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руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
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