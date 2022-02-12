МКБ расширил возможности бесконтактной оплаты для держателей карт Visa

Московский Кредитный Банк расширил способы бесконтактной оплаты для держателей банковских карт Visa брелоком ISBC Pay, сообщили в финансовом учреждении.

Чтобы совершить покупку, не нужно искать карту или доставать смартфон, достаточно приложить устройство к платежному терминалу, уточнили в банке.

«Компактный брелок со встроенным NFC-модулем не нужно заряжать. Технология оплаты сертифицирована платежной системой Visa и полностью безопасна благодаря софту финтех-компании Fidesmo. Брелок токенизирует данные пластиковой или цифровой карты МКБ. Ни ее номер, ни информация о владельце не отображаются ни на самом устройстве, ни при трансакции», — отметили в МКБ, уточнив, что клиент всегда может заблокировать карту в брелоке через мобильное приложение продукта или обратившись в банк.

По данным МКБ, на текущий момент в России и Европе платежные устройства ISBC используют более 100 тыс. пользователей.



Приобрести брелок и выбрать дизайн можно на сайте ISBC Pay.