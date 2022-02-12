Все новости

МКБ расширил возможности бесконтактной оплаты для держателей карт Visa

12.02.2022 18:29
3 083
Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Кредитный Банк

Московский Кредитный Банк расширил способы бесконтактной оплаты для держателей банковских карт Visa брелоком ISBC Pay, сообщили в финансовом учреждении.

Чтобы совершить покупку, не нужно искать карту или доставать смартфон, достаточно приложить устройство к платежному терминалу, уточнили в банке.

«Компактный брелок со встроенным NFC-модулем не нужно заряжать. Технология оплаты сертифицирована платежной системой Visa и полностью безопасна благодаря софту финтех-компании Fidesmo. Брелок токенизирует данные пластиковой или цифровой карты МКБ. Ни ее номер, ни информация о владельце не отображаются ни на самом устройстве, ни при трансакции», — отметили в МКБ, уточнив, что клиент всегда может заблокировать карту в брелоке через мобильное приложение продукта или обратившись в банк.

По данным МКБ, на текущий момент в России и Европе платежные устройства ISBC используют более 100 тыс. пользователей.

Приобрести брелок и выбрать дизайн можно на сайте ISBC Pay.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Клиенты ВТБ смогут временно заблокировать кредитную карту при угрозе мошенничества
Платежная система «Мир» проводит акцию с кэшбэком за покупки на Ozon
Минфин: концепция регулирования криптовалют отвечает на все риски, о которых говорил Банк России
В Думе предложили высылать письма о штрафах через «Госуслуги» в случае их возврата по почте