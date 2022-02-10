Абсолют Банк повысил ставки по вкладу в долларах «Абсолютный максимум+»

Абсолют Банк повысил процентные ставки по долларовому вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения на 0,3—0,75 процентного пункта для разных сроков размещения.



Депозит на сумму от 1 тыс. долларов сроком 9—12 месяцев клиенты Абсолют Банка теперь смогут открыть как в отделениях банка, так и онлайн по ставке 0,9%, а вклад от 35 тыс. долларов — по ставке 1% годовых.

Также увеличились ставки для всех долгосрочных вкладов от 12 месяцев и более. Максимальная ставка по депозиту на сумму от 35 тыс. долларов на 12—18 месяцев выросла до 1,1%, на 18—24 месяца — до 1,2%, на 24—36 месяцев — до 1,3% годовых.

Ранее в феврале Абсолют Банк повысил процентные ставки по двум продуктам из линейки популярных рублевых вкладов: «Абсолютный максимум+» без опции пополнения и «Абсолютный рост».