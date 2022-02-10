Все новости

Абсолют Банк повысил ставки по вкладу в долларах «Абсолютный максимум+»

10.02.2022 12:55
2 634
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Абсолют Банк

Абсолют Банк повысил процентные ставки по долларовому вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения на 0,3—0,75 процентного пункта для разных сроков размещения.

Депозит на сумму от 1 тыс. долларов сроком 9—12 месяцев клиенты Абсолют Банка теперь смогут открыть как в отделениях банка, так и онлайн по ставке 0,9%, а вклад от 35 тыс. долларов — по ставке 1% годовых.

Также увеличились ставки для всех долгосрочных вкладов от 12 месяцев и более. Максимальная ставка по депозиту на сумму от 35 тыс. долларов на 12—18 месяцев выросла до 1,1%, на 18—24 месяца — до 1,2%, на 24—36 месяцев — до 1,3% годовых.

Ранее в феврале Абсолют Банк повысил процентные ставки по двум продуктам из линейки популярных рублевых вкладов: «Абсолютный максимум+» без опции пополнения и «Абсолютный рост».

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Ехидна_1
10.02.2022 19:03
<p>Ага, разместить 35 т.баксов с реальной возможность обратно получить от АСВ половину, и ту в рублях по курсу.... Сказочное предложение! И в качестве платы за риск получить аж 1% годовых...</p>
3

Материалы по теме

Изменения по вкладам за неделю: доходность до 10,5%
Глава ЦБ назвала способ справиться с избыточным спросом
ВТБ: рост ставок по вкладам не будет таким резким, как в прошлом году
ЦБ ожидает роста привлекательности депозитов