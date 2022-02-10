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​Банк «Зенит» ​снизил ставки по программам льготной ипотеки

10.02.2022 13:09
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» предлагает «Ипотеку с господдержкой для семей с детьми» по ставке от 4,79% годовых, по «Ипотеке с господдержкой — 2020» — от 5,89% годовых, сообщили в кредитной организации.

Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от общей стоимости жилья, максимальный срок кредитования — 25 лет.

Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» составляет 12 млн рублей для покупки квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Клиенты могут приобрести квартиру или таунхаус у юридического лица на первичном рынке жилья. Условия программы также распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Программа доступна для семей, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок.

Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой — 2020» составит 3 млн рублей. Программа действует при покупке квартиры или таунхауса у юридического лица на первичном рынке жилья.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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