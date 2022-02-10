​Банк «Зенит» ​снизил ставки по программам льготной ипотеки

Банк «Зенит» предлагает «Ипотеку с господдержкой для семей с детьми» по ставке от 4,79% годовых, по «Ипотеке с господдержкой — 2020» — от 5,89% годовых, сообщили в кредитной организации.

Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от общей стоимости жилья, максимальный срок кредитования — 25 лет.



Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» составляет 12 млн рублей для покупки квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Клиенты могут приобрести квартиру или таунхаус у юридического лица на первичном рынке жилья. Условия программы также распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Программа доступна для семей, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок.



Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой — 2020» составит 3 млн рублей. Программа действует при покупке квартиры или таунхауса у юридического лица на первичном рынке жилья.