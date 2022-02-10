10 февраля. Главное за минуту

🔹 ФНС назвала регионы с наибольшим процентом сбора повышенного налога на большие зарплаты. В 2021 году за счет ввода налоговой ставки в 15% на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год федеральный бюджет получил 82,7 млрд рублей, больше половины суммы обеспечила Москва, но в топ-10 регионов также вошли Челябинская область и Дагестан. На 2022—2024 годы Минфин заложил в закон о бюджете сборы в размере 79—90 млрд рублей с высоких доходов.

🔹 Срок потребкредитов могут ограничить пятью годами, а банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Такой законопроект планируется принять в весеннюю сессию парламента. С учетом того что документ предусматривает отсрочку на полгода для адаптации банков к новым требованиям, он может вступить в силу ближе к концу 2022-го.

🔹 СМИ: нелегально вывести криптовалюту в наличные в России можно в 26 обменниках. Пункты работают не только в Москве, но и в других крупных городах страны, например, в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. При этом некоторые из обнаруженных обменных пунктов принимают только биткоины, но большинство — около 20 компаний — допускают выдачу «живых» денег за Ethereum.

🔹 В России больше 50% граждан игнорируют софт для защиты от мошенников. Сервисы и приложения для защиты от телефонных мошенников показали свою неэффективность в глазах россиян — они практически игнорируют такой софт: им пользуется меньше трети абонентов. Только 29% абонентов используют антифродовые определители номеров, 19% установили блокировщики интернет-рекламы, а доверяют общение с незнакомцами голосовым ассистентам лишь 1%.