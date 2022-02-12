Лучшее за неделю: налоговые вычеты для пенсионеров и ​три самых выгодных накопительных счета

🔸 Налоговых вычетов существует пять видов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные. Список расходов, с которых можно вернуть часть НДФЛ, постоянно расширяется. С 2015 года в состав социального налогового вычета включены и взносы по договорам страхования жизни, с 2022 года — за занятия спортом. Однако в случае с пенсионерами есть свои нюансы. О том, могут ли они получить налоговые вычеты, узнаете из рубрики «Разговор с юристом».

🔸 Ставочное ралли, стартовавшее по депозитам в прошлом году, продолжается и в 2022-м. Ставки до 10%, возможность пополнения и снятия денег без потери процентов — о трех выгодных накопительных счетах февраля рассказываем в «Разборе Банки.ру».



🔸 Уже пять лет страховщики обязаны предлагать автовладельцу возмещение по ОСАГО не только деньгами, но и ремонтом. Причем натуральное возмещение считается приоритетным. Однако на практике в восьми случаях из десяти страхователи выбирают деньги. О том, как получить возмещение по ОСАГО деньгами, узнаете из «Инструкции Банки.ру».

🔸 Телефон — основной канал доступа мошенников к жертвам среднего и особенно старшего возраста. Разбираем основные технические приемы, которые не допустят языкастых негодяев к ушам пожилых родственников. О том, как защитить бабушку от финансовых мошенников техническими средствами, читайте здесь.

🔸 Только треть страхователей, по мнению самих страховщиков, доверяют им полностью. Остальные — нет. И чаще всего из-за проблем, с которыми пришлось сталкиваться в процессе урегулирования страховых случаев. О том, на какие уловки идут страховщики при урегулировании убытков, узнаете из публикации.

🔸 В конце прошлого года Россельхозбанк расширил свою линейку кредитных карт. В ноябре банк выпустил «Кредитную карту для покупок в рассрочку». Основным преимуществом нового продукта банк назвал возможность совершать покупки абсолютно в любых магазинах, а не только у партнеров. Также в декабре Россельхозбанк представил новую кредитную карту «Своя». На самом деле карта не новая — она существует с августа 2020 года. Банк просто улучшил характеристики карты, продлив льготный период с 55 до 115 дней. В остальном условия по карте остались прежними и весьма интересными. То, какую из карт все же выбрать, выясняем в «Разборе Банки.ру».

🔸 Кредит под залог недвижимости — это способ получить серьезную сумму денег на большой срок, но подойдет он не всем. Рассказываем, в чем особенности такого займа и на какую ставку можно рассчитывать. Кому подойдет кредит под залог недвижимости, объясняем на карточках.

🔸 Ровно 30 лет назад приватизация дала старт развитию современного фондового рынка России, но формально его история началась еще в СССР. Вспоминаем ключевые события того времени в первой части «Истории российского фондового рынка». Речь там идет о товарно-долларовых отношениях.