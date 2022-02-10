Компания «МТС» решила поискать будущих сотрудников в режиме «быстрых свиданий»

Телекоммуникационная компания «МТС» совместно с сервисом выбора работы «Буду» запустила «Неделю свиданий» с потенциальными кандидатами в формате one day offer (на сайте проекта его название звучит как One Date Offer от англ. date — «свидание»). Речь идет о возможности получить позицию в компании за один день по итогам всего одного собеседования, следует из релиза МТС.

Вакансии в «Неделе свиданий» открыты в направлениях аналитики, маркетинга и развития продуктов. Чтобы принять участие в новом формате трудоустройства, нужно выбрать интересующую вакансию на сайте проекта и откликнуться на нее. Заявки принимаются до 18:00 среды, 16 февраля.

Каждый откликнувшийся получит обратную связь, а соискателей, чьи резюме заинтересуют команду, пригласят на личную встречу. Этап собеседований будет проходить с 14 до 18 февраля. Если кандидат и команда подойдут друг другу, компания сделает pre-offer на позицию в течение 24 часов после собеседования.



«One Day Offer позволит всего за один день познакомиться с МТС и стать частью нашей команды. Мы любим эксперименты и ищем лучших специалистов, которые близки и по духу, и по своим стремлениям к нашей активной и профессиональной атмосфере. Будет здорово, если формат speed dating («быстрых свиданий». — Прим. Банки.ру) покажет классные результаты в HR-сфере и в эту «Неделю свиданий» мы найдем своих кандидатов», — комментирует директор центра по привлечению и подбору персонала МТС Кристина Сергиенко.