Основные фондовые торги в РФ закрылись в плюсе

Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,46% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 655,76 пункта. Индекс РТС повысился на 0,78% до отметки 1 546,79.

Бумаги «Яндекса» подорожали на 2,57%, «Полюса» — на 2,26%, МТС — на 1,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,1%. Котировки бумаг VK снизились на 2,8%, «Газпрома» — на 1,2%, Московской биржи — на 0,31%, СберБанка — на 0,07%, «Магнита» — на 0,04%, «Норникеля» — на 0,03%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов повышались и отступили от минимумов дня, несмотря на неоднозначный внешний фон и геополитические новости», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, указывая на умеренно негативный настрой на рынке США, нейтральный — в Европе и позитивный настрой на нефтяном рынке.

«На мировых фондовых биржах в четверг преобладал сдержанный уход от риска, который был спровоцирован публикацией более высоких, нежели ожидалось, данных по инфляции в США (как указывает РБК, инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом выражении, поднявшись до нового максимума за 40 лет. Значение превышает прогноз экспертов в 7,2%. — Прим. Банки.ру). Перспектива повышения процентной ставки ФРС в марте уже почти не вызывает сомнений, так же как и ужесточение политики ЦБ РФ на завтрашнем заседании. Российские акции при этом продолжают попытки роста, несмотря на неоднозначные сигналы с переговоров России и Великобритании и даже некоторое ужесточение риторики обеих сторон и сообщений о возможной эвакуации дипломатов РФ с Украины», — пишет эксперт.



По прогнозу Кожуховой, если на рынок не поступит благоприятных фундаментальных сигналов, повышение у целей краткосрочной коррекции в 3 700 пунктов по индексу Мосбиржи и 1 560 пунктов по индексу РТС в пятницу может приостановиться.