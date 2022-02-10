В России создадут открытый репозиторий для государственного софта

Правительство намерено провести с 1 мая этого года по 30 апреля 2024-го эксперимент по предоставлению под открытой лицензией компьютерных программ, права на которые принадлежат России. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале regulation.gov.ru, передает РБК. В нем говорится, что в рамках эксперимента будет создан национальный репозиторий для свободной публикации и хранения исходных кодов программного обеспечения и дополнительных данных. Доступ к нему должны иметь физические и юридические лица «без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам».

По словам советника главы Минцифры Сергея Сергиенко, репозиторий должен стать российским аналогом GitHub, который является крупнейшим в мире веб-сервисом для совместной разработки и хостинга IT-проектов. В 2018 году Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов.

В частности, в российском национальном репозитории будет размещаться софт, созданный на бюджетные средства. Среди участников эксперимента — Минцифры, МВД, Росреестр, Пенсионный фонд и другие госорганы и организации на добровольной основе. Окончательный список Минцифры должно сформировать к 1 июня. Оператора национального репозитория должен будет определить Российский фонд развития информационных технологий.

Из документа следует, что в национальном репозитории на условиях открытой лицензии (разрешает бесплатно использовать софт, в том числе модифицировать и продавать его, использовать его исходный код в других продуктах) разместят в первую очередь программное обеспечение инфраструктуры электронного правительства, за исключением компонентов, обеспечивающих функции криптографической защиты информации.

Как пояснил РБК Сергей Сергиенко, речь идет о типовом ПО витрины данных — российском решении, которое используется при взаимодействии госорганизаций друг с другом через систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме онлайн. По его словам, на «Госуслугах» витрина данных используется, например, для получения данных о транспорте гражданина из Госавтоинспекции МВД или выписки по имуществу из Росреестра. Сергиенко пояснил, что одна из задач эксперимента — определить, к каким именно программам стоит открыть доступ, и критерии их публикации. Доступ к витрине данных, по его мнению, мог бы быть интересен для госорганизаций при обеспечении перевода госуслуг в электронный вид и поддержки онлайн-взаимодействия, а также для коммерческих компаний, «которым нужна распределенная база данных, позволяющая работать с территориально распределенным массивом данных как с единым целым».

Российские власти с прошлого года говорят о необходимости поддержки открытого ПО. Его использование рассматривается в том числе как способ снизить зависимости от западного софта и риски, которые могут возникнуть для его пользователей в случае санкций. Как ранее говорил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, российские власти активно потребляют продукты с открытой лицензией, поэтому стоит задача обеспечить, чтобы они были эффективными и безопасными. «В рамках государственных и муниципальных закупок создается огромное количество строк [компьютерного] кода. Часто госзаказчики изобретают велосипед, то есть создают то, что ранее уже было разработано», — указывал Паршин, отмечая, что такой код необходимо распространять по открытой лицензии и сделать его доступным в публичных репозиториях. При этом размещение такого софта в существующих зарубежных репозиториях могло оставлять вопросы о правах на него.

По словам гендиректора компании «Линагора Рус» (российское юрлицо разработчика открытого ПО Linagora) Дианы Потокиной, само по себе понимание того, что нужно отказаться от создания аналогичного проприетарного (закрытого, используемого по лицензии) программного обеспечения, «внушает оптимизм в плане обретения цифровой независимости», а создание национального репозитория — «первый шаг на этом пути». По ее словам, часть софта, созданного госсектором, действительно, может быть интересна бизнесу, например та, которая будет повторять бизнес-процессы и закроет потребности в автоматизации. «Это может быть что угодно — от процесса аутентификации в продукте, электронных подписей до использования баз данных. Нужно рассматривать конкретные примеры», — отметила она.

С середины 2021 года группа программистов развивает репозиторий для российского ПО GitFlic. Как пояснил РБК гендиректор GitFlic Алексей Синицин, решить проблему с нехваткой ПО за счет зарубежных сервисов вроде GitHub или gitee (китайский репозиторий) не получится, потому что они ориентированы на мировое сообщество программистов, российские разработки им не интересны и теряются в общей массе. В интервью «Хабру» представитель GitFlic пояснял, что в России есть компании, которые в силу внутренних ограничений не могут использовать GitHub и другие сервисы, так как не могут хранить код за границей. Кроме того, он приводил в качестве примера запрет на использование программ и ОС от Microsoft, в том числе GitHub, для студентов МГТУ им. Баумана.



По словам Синицина, они не видят проблемы в запуске еще одного российского репозитория, поскольку уже конкурируют с иностранными сервисами. «Места хватит нескольким репозиториям. Сейчас мы нацелены на мелкий и средний бизнес в связи с тем, что продукт еще не готов к крупным клиентам. Но мы развиваемся и работаем над этим», — отметил он.