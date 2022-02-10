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Почта Банк повысил доходность вклада «Пенсионный+»

10.02.2022 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

Почта Банк увеличил максимальную ставку по вкладу «Пенсионный+» до 8,5% годовых. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, базовая ставка выросла на 0,25 процентного пункта и теперь составляет 6% годовых, а надбавка для тех, кто перевел пенсию в банк, увеличена на 0,5 п. п., до 2,5 п. п.

Условия действуют как для новых клиентов-пенсионеров, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в банк, говорится в релизе. Вклад в сумме от 50 тыс. рублей размещается на девять месяцев. В течение срока действия его можно пополнять, добавляя средства из получаемой пенсии или другого дохода. Снятие наличных не предусмотрено. Проценты начисляются ежемесячно на сберегательный счет. По истечении срока размещения средства автоматически переводятся на сберегательный счет.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Антонина Волкова

вице-президент, клиентский директор АО «Почта Банк»
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