Эксперты: бюджет РФ может дополнительно получить до 80 млрд долларов благодаря росту цен на нефть

Федеральный бюджет РФ в 2022 году может получить от 65 млрд до 80 млрд долларов дополнительных доходов благодаря росту цен на нефть. Как передает ТАСС, такие данные аналитиков опубликовало агентство Bloomberg.
По их прогнозам, цены на нефть в этом году останутся на уровне 90 долларов за баррель, что принесет бюджету РФ дополнительно 65 млрд долларов. В случае если цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель, федеральный бюджет дополнительно получит от 73 млрд до 80 млрд долларов, то есть приблизится к максимумам, зафиксированным в последний раз около десяти лет назад. В рублевом эквиваленте прибыль может быть еще выше, поскольку российская валюта ослабла на фоне опасений относительно новых санкций в связи с украинским кризисом. Кроме того, доход может дополнительно вырасти за счет повышения цен на российский газ из-за энергетического кризиса в Европе.
Как отмечает Bloomberg, Россия ожидала рекордного дохода от нефти и газа в этом году даже при ценах на нефть на уровне 62 долларов за баррель — около 9,5 трлн рублей. По мнению аналитиков, увеличение бюджетных резервов позволит сформировать финансовую подушку безопасности, которая поможет справиться с последствиями возможных экономических санкций.
Комментарии
<p>можно уточнить предпологаемую методику процеесса снижения?</p>
<p>ибо в большей степени зеленный не привязан (плавающий курс) как Китайский к жесткому регулированию.</p>
<p>а следовательно в большей степени будет меняться - номинальная стоимость курса. </p>
<p>что же касается Реального Эффективного курса - то здесь все очень зыбко от экономической активности(эффективности) каждого государства (40 партнеров у РФ).</p>
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<p>в то время как сам Реальный курс нац. валюты больше коррелирует номинальный. Так как использует в формуле расчета фиксированный аналогичный набор (корзину) товаров с той и с другой стороны. </p>
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<p>можно уточнить предпологаемую методику процеесса снижения?</p>
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<p>США над этим работают, я не в курсе, что они придумают.</p>