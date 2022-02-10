Эксперты: бюджет РФ может дополнительно получить до 80 млрд долларов благодаря росту цен на нефть

Федеральный бюджет РФ в 2022 году может получить от 65 млрд до 80 млрд долларов дополнительных доходов благодаря росту цен на нефть. Как передает ТАСС, такие данные аналитиков опубликовало агентство Bloomberg.

По их прогнозам, цены на нефть в этом году останутся на уровне 90 долларов за баррель, что принесет бюджету РФ дополнительно 65 млрд долларов. В случае если цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель, федеральный бюджет дополнительно получит от 73 млрд до 80 млрд долларов, то есть приблизится к максимумам, зафиксированным в последний раз около десяти лет назад. В рублевом эквиваленте прибыль может быть еще выше, поскольку российская валюта ослабла на фоне опасений относительно новых санкций в связи с украинским кризисом. Кроме того, доход может дополнительно вырасти за счет повышения цен на российский газ из-за энергетического кризиса в Европе.



Как отмечает Bloomberg, Россия ожидала рекордного дохода от нефти и газа в этом году даже при ценах на нефть на уровне 62 долларов за баррель — около 9,5 трлн рублей. По мнению аналитиков, увеличение бюджетных резервов позволит сформировать финансовую подушку безопасности, которая поможет справиться с последствиями возможных экономических санкций.