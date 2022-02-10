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Эксперты: бюджет РФ может дополнительно получить до 80 млрд долларов благодаря росту цен на нефть

10.02.2022 21:53
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ТАСС

Федеральный бюджет РФ в 2022 году может получить от 65 млрд до 80 млрд долларов дополнительных доходов благодаря росту цен на нефть. Как передает ТАСС, такие данные аналитиков опубликовало агентство Bloomberg.

По их прогнозам, цены на нефть в этом году останутся на уровне 90 долларов за баррель, что принесет бюджету РФ дополнительно 65 млрд долларов. В случае если цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель, федеральный бюджет дополнительно получит от 73 млрд до 80 млрд долларов, то есть приблизится к максимумам, зафиксированным в последний раз около десяти лет назад. В рублевом эквиваленте прибыль может быть еще выше, поскольку российская валюта ослабла на фоне опасений относительно новых санкций в связи с украинским кризисом. Кроме того, доход может дополнительно вырасти за счет повышения цен на российский газ из-за энергетического кризиса в Европе.

Как отмечает Bloomberg, Россия ожидала рекордного дохода от нефти и газа в этом году даже при ценах на нефть на уровне 62 долларов за баррель — около 9,5 трлн рублей. По мнению аналитиков, увеличение бюджетных резервов позволит сформировать финансовую подушку безопасности, которая поможет справиться с последствиями возможных экономических санкций.

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Комментарии

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kukui
kukui
11.02.2022 01:30
<p>У США останется только один способ навредить России, это снизить курс доллара, тогда прибыль окажется не такой большой.</p>
0
Б.Е.С.
11.02.2022 07:53
<p>kukui,</p>
<p>можно уточнить предпологаемую методику процеесса снижения?</p>
<p>ибо в большей степени зеленный не привязан (плавающий курс) как Китайский к жесткому регулированию.</p>
<p>а следовательно в большей степени будет меняться - номинальная стоимость курса. </p>
<p>что же касается Реального Эффективного курса - то здесь все очень зыбко от экономической активности(эффективности) каждого государства (40 партнеров у РФ).</p>
<p></p>
<p>в то время как сам Реальный курс нац. валюты больше коррелирует номинальный. Так как использует в формуле расчета фиксированный аналогичный набор (корзину) товаров с той и с другой стороны. </p>
<p></p>
0
alekseysmr
11.02.2022 08:00
<p>Бюджет России НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТ от роста цен на нефть, все деньги отправятся в "стабилизационный фонд" МВФ, а нам минфин, цб и минэконом скажут, что денег нет и нет другого выхода как сокращать медицину и повышать пенсвозраст</p>
2
kukui
kukui
11.02.2022 09:29
<p>Б.Е.С.,</p>
<p></p>
<p>можно уточнить предпологаемую методику процеесса снижения?</p>
<p></p>
<p>США над этим работают, я не в курсе, что они придумают.</p>
0
Steven Cohen
Steven Cohen
11.02.2022 10:15
<p>И что хорошего для населения....больше замков построят и за бугор упрут</p>
3

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